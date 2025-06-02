Gazze'de Acil Yardım İhtiyacı Vurgulandı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde, İsrail ve ABD güdümlü yardım dağıtım mekanizmasının, bölgedeki acil insani ihtiyaçları karşılamadığını bildirdi.

UNRWA Gazze Direktörü Sam Rose, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki mevcut dağıtım yolları, özellikle hasta, yaşlı ve yaralılar için acil insani ihtiyaçları karşılamıyor" ifadesini kullandı.

BM'nin 7 günlük ateşkes sürecinde yardımları güvenli ve geniş kapsamlı bir şekilde ulaştırabildiğini kanıtladığını vurgulayan Rose, "UNRWA olarak biz, dünyadaki en büyük sürekli gıda dağıtım operasyonunu yürütüyoruz. Yardım malzemeleri hazır, ancak acil olan ihtiyaç bu yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Kaybedecek zamanımız yok" değerlendirmesinde bulundu.

Rose, Gazze'de 2 Mart'tan bu yana yaşanan ve derinleşen açlık krizine dikkati çekerek, UNRWA'nın güvenli ve engelsiz şekilde yardım ulaştırabilmesi için yetkilendirilmesi çağrısı yaptı.

BM raporlarına göre, İsrail insani yardımlara yönelik sınır kapılarını kapatarak kasıtlı bir şekilde açlığa yol açarak, bu yolla Filistinlileri zorla yerinden etmeyi hedefliyor.

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla, BM gözetimi dışında yardımların dağıtımına başlamıştı. Ancak bu yardımlar, güney Gazze'de kurulan "güvenli bölgelerde" kontrolsüz biçimde dağıtıldığı için, sık sık izdihama ve İsrail askerlerinin sivil halka direkt ateş açmasına neden oldu.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, geçen salıdan bu yana yardım noktalarında İsrail ateşi sonucu 52 Filistinli hayatını kaybetti, 340 kişi yaralandı. Böylece yardım alanları, İsrail'in saldırıları nedeniyle "kitlesel kıyım tuzaklarına" dönüştü.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin tam desteğiyle Gazze'de sürdürdüğü saldırılar sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 178 binden fazla Filistinliyi öldürdü veya yaraladı. En az 11 bin kişi kayıp, yüz binlerce sivil ise yerinden edilmiş durumda.