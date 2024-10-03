Gazze'de Açlık Alarmı

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GAZZE, 3 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de açlığın yayıldığı uyarısında bulundu.

Lazzarini Çarşamba günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında Gazze'de 1 milyondan fazla insan gıda yardımı alamadı ve Eylül ayında bu sayı 1,4 milyonun üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.

Genel Komiser, Gazze'ye 100 metrik tondan fazla gıda sevkiyatının, "erişim kısıtlamaları, güvenlik sorunları, hasarlı yollar, kanun ve düzenin bozulması nedeniyle" kesildiğini de sözlerine ekledi.

Gazze'deki açlığın "tamamen insan kaynaklı" olduğunu belirten Lazzarini, "Ekin tarlalarının neredeyse yüzde 70'i yok edilmiş durumda. Bütün bir nüfus yalnızca insani yardıma bel bağlamak zorunda kalıyor" dedi.

Genel Komiser'e göre, kış yaklaştıkça ve hava koşulları kötüleştikçe, yeterli insani yardım malzemelerinin eksikliği sadece daha fazla acıya neden olacak.

Lazzarini, "Gazze'de ve tüm bölgede insanların çektiği acılara son vermek için acil bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi.