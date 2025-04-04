Gazze'de Açlık ve Çaresizlik Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'de gıda ve yardımları silah olarak kullanması sebebiyle "açlık ve çaresizliğin yayıldığını" ifade etti.

Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son duruma değerlendirdi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Gazze: Gıda ve yardımların silah olarak kullanılması sebebiyle açlık ve çaresizlik yayılıyor." ifadesini kullandı.

Lazzarini, "Gazze'ye bir aydan uzun süredir tam abluka uygulanıyor. İsrailli yetkililer gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçların girişini yasaklamaya devam ediyor. Bu toplu cezalandırmadır." açıklamasında bulundu.

Gazze'de insanların açlık çektiği, kaos ve yağmalamanın görüldüğünü belirten Lazzarini, İsrail'in uyguladığı sıkı abluka sebebiyle sivil düzenin bozulmaya başladığını aktardı.

Lazzarini, Gazze'de insanların küçük bir alanda sıkışıp kaldıkları için son derece yorgun olduğuna dikkati çekerek, "Yardımların girişine izin verilmeli ve abluka kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.