Gazze'de Açlık ve Ölüm - Son Dakika
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Gazze'de Açlık ve Ölüm

06.08.2025 16:32
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İsrail'in abluka altındaki Gazze'de insanlar yiyecek bulmak için hayatlarını riske atıyor.

İsrail'in soykırımın yanı sıra aylardır açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde binlerce insan gibi Mahmud Ebu Şeneb de çocukları için az da olsa yiyecek bulabilmek için ölümü göze alıyor.

Aylardır açlığa mahkum edilen Filistinliler, bölgede dağıtılan kısıtlı miktardaki un ve gıda maddelerine ulaşabilmek için Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yer alan Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki yardım dağıtım noktasına gidiyor.

Filistinli 5 çocuk babası Ebu Şeneb, çocuklarına biraz yiyecek bulmak umuduyla gittiği yardım dağıtım noktasında yaşadıklarını, AA muhabirine anlattı.

"Çocuğum, 'baba bir aydır ekmek yemedim, ekmek istiyorum' dedi. Onlara un getirebilmek için tankların arasından ölüme gittim." diyen Ebu Şeneb, o anki yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Unu tankların altından aldım da getirdim, yanı başımda hayatını kaybetmiş insanlar vardı. Yani öyle bir şeydi ki tahayyül edilemez. Yaşamak için ölüme gidiyoruz."

Biraz un alabilmek için canlarını gözden çıkardıklarına dikkati çeken Ebu Şeneb, "Ölüm var ölüm, un almak için giden ölüyor. Bunlar yardım değil, ölüm." dedi.

Ebu Şeneb, "Bu ölüme gitmek; hayatta kalmak ve çocuklarına yiyecek almaya giden ölüyor." ifadesini kullandı.

"Yaklaşık bir aydır un bulamıyoruz"

Bakmakla yükümlü olduğu 5 çocuğunun olduğu, yaklaşık bir aydır un bulamadıklarını söyleyen Ebu Şeneb, saldırılardan önce bilinen bir tatlı ustası olduğunu; ayrıca vücut geliştirme sporcularıyla da ilgilendiğini kaydetti.

Ebu Şeneb, yardım dağıtım merkezine gitmek zorunda kaldıklarını vurgulayarak, "Bir geçim kaynağım yok. Ne halini soran ne de sana bir imkan sunan var." diyerek yakındı.

"Kendin için gitmesen de çocukların için gitmek zorundasın, gitmesen seni soran olmaz." diyen Ebu Şeneb, şöyle devam etti:

"Un alacak gücü olmayanlara hayatlarını tehlikeye atmamalarını tavsiye ederim, ben çocuklarım için hayatımı tehlikeye atmak zorunda kaldım. Tekrar gitmek istemiyorum."

Yardımlar ancak bir günlük ihtiyacı karşılıyor

Yardım almaya gelenlerden bir başka Filistinli de alabildiği koliyi göstererek, "Bu 5 kişilik aileye ancak bir gün yetebilir." dedi.

Filistinli gün aşırı yardım almaya çalışmasının bazıları tarafından garip karşılandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Her koli bir gün yetebiliyor, 15 kişiye nasıl yetsin? Her gün un için gelmek zorundayız, 15 kişiyiz. Bu kadar kişiye 2 günlük 20 ekmek yeterli olur mu?"

Un çuvallarına kan bulaştı

Yardım alabilmek için bölgeye saat 07.00'de geldiğini söyleyen bir başka Filistinli ise İsrail ordusunun tankları arasında beklemek zorunda kaldığını aktardı.

Filistinli, "İnsani yardımları bekliyoruz, hamdolsun bir çuval un alabildim. Onu da Yahudi askerler arasından motorun altından alabildim." dedi.

"Gazze'de her gün açlık ve yıkımlar arasında ölüyoruz. Açlıktan mı yoksa bombardımandan mı hangisinden öleceğimizi bilmiyoruz." diyen Filistinli, şöyle devam etti:

"Evlerimiz saldırılarda yıkıldı, saldırılarla yetinmediler açlığı da dayattılar. Yardımları paraşütlerle insanların kaldığı çadırlarının üzerine atıyorlar ve halk birbirilerine giriyor."

Filistinli, aldıkları un çuvallarının üzerinde kan izi olduğuna dikkati çekerek, hayatını kaybeden insanların naaşlarının sokaklarda olduğunu söyledi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık ve Ölüm - Son Dakika

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