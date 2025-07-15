Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor

15.07.2025 14:28
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Katar, ABD ve Mısır arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes müzakereleri sürmekte. Taraflar yoğun görüşme halinde.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin halen ilk aşamada olduğunu ve tarafların bir çerçeve anlaşmasına ulaşması için yoğun diplomatik temasların devam ettiğini söyledi.

Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin son gelişmeleri aktardı.

İsrail ve Hamas müzakere heyetlerinin şu an hala Doha'da bulunduğunu ve heyetler ile görüşmelerin ayrı ayrı sürdüğünü belirten Ensari, "Müzakere heyetleri ve arabulucular hala Doha'da. İki tarafla da doğrudan değil, ayrı ayrı görüşmeler yürütülüyor. Bu da sürecin devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Müzakerelerdeki görüşmelerin, anlaşmanın genel çerçevesi üzerinde olduğunu ve detaylı görüşmelerin henüz başlamadığını kaydeden Ensari, "Görüşmeler hala ilk aşamada, şu an temel konular üzerinde mutabakat sağlanmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin sağlanması için taraflar üzerinde baskıların sürdüğünü ve sonuç alınması için net bir takvimin verilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ensari, "Görüşmelere dair herhangi bir takvim veremeyiz. Hiçbir arabulucu, müzakere sürecine zaman sınırlaması koyamaz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ekibinin Doha'yı ne zaman ziyaret edeceğine dair henüz net bir takvim bulunmadığını da belirten Ensari, "Amerikalı arabulucu temsilci heyetinin Doha ziyaretiyle ilgili elimizde kesin bir tarih yok." dedi.

Ensari, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazze'de ateşkesin sağlanması için çabalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz, mümkün olan en kısa sürede tarafları bir anlaşma zemininde buluşturmak."

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Taraflar, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ, 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin Doha'da müzakereleri sürdürürken anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika

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