Gazze'de Ateşkes Umut Işığı

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NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin Geçici Maslahatgüzarı Aslı Güven, gecikmiş olsa da Gazze'de sağlanan ateşkesin umut ışığı sunduğunu kaydetti.

Güven, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen üst düzey katılımlı İsrail- Filistin meselesine ilişkin oturumda konuştu.

Gazze halkının uluslararası toplumun gözleri önünde 15 aydır büyük acılar yaşadığını kaydeden Güven, binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını ve geniş çaplı yerinden edilme gerçekleştiğini hatırlattı.

"Ateşkes umut ışığı sunuyor"

Aslı Güven, "Şimdi ise gecikmiş olsa da Gazze'de sağlanan ateşkes umut ışığı sunmaktadır. Ateşkes anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması, kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılması büyük önem taşımaktadır." dedi.

İsrail'in taahhütlerine uymasının sağlanmasına ve kalıcı ateşkesin tesis edilmesinin önemine işaret eden Güven, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, insani yardımların acil ve kesintisiz şekilde oraya ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Güven, bu çerçevede BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kilit öneme sahip olduğunu belirterek 7 Ekim 2023'ten bu yana UNRWA'nın Gazze'deki insani yardım operasyonlarının temel taşı olduğunu söyledi.

İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini engelleme girişiminin, uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini ihlal ettiği ve BM ile çok taraflı sistem için tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirten Aslı Güven, bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinin Geçici Maslahatgüzarı Güven, şiddet döngüsünün sona erdirilmesi için ihtilafın kökündeki nedenlerin ele alınması gerektiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Süregelen yasa dışı işgal ve Filistin halkının haklarının inkarı, çatışmanın temel unsurlarıdır. Türkiye, bu temel meselelerin çözümüne kararlılıkla destek vermekte ve kalıcı barış için tek uygulanabilir çözüm olan iki devlet vizyonuna bağlı kalmaktadır."

"Son 15 ayda işlenen suçlar cezasız kalmamalı"

BM Genel Kurulunun Eylül 2024 tarihli kararına uygun olarak, yasa dışı işgalin sona erdirilmesi ve Filistin'in tam BM üyesi olarak tanınması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade eden Aslı Güven, "Son 15 ayda işlenen suçlar cezasız kalmamalıdır. Toplu cezalandırma, sivillerin ölümü ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar cezasız bırakılmamalıdır." diye konuştu.

Güven, Gazze'deki gelişmelerin hukuk temelli uluslararası sistemi sarstığını ve uluslararası hukuk ile insani ilkelere uymanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanabilmesi için müzakerelerin derhal başlatılması gerektiğinin altını çizen Güven, sözlerini şöyle bitirdi:

"Sorunun temelindeki nedenleri ele alarak acıların sona ermesini sağlayabilir ve Orta Doğu'da sürdürülebilir barış için uygun koşulları yaratabiliriz. Bu bağlamda, Güvenlik Konseyini sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Ülkemiz, bu doğrultuda çabalara destek vermeye ve Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir."