Gazze'de Bebek Maması Krizi - Son Dakika
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Gazze'de Bebek Maması Krizi

19.06.2025 19:18
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Gazze'deki hastaneler, bebek mamalarının tükendiğini ve acil yardım çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki iki hastane, İsrail'in uyguladığı abluka ve sürdürdüğü soykırım nedeniyle bebek mamalarının tükendiğini, yakında bebeklerin hayatını tehdit eden yeni bir "sağlık felaketi" yaşanacağını duyurdu.

Gazze kentindeki Rantisi Hastanesi Müdürü Cemil Ali, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki acıların kalbinden acil bir çağrı başlatıyoruz. Burada bebek mamalarının tamamen tükenmesi nedeniyle bebekler gerçek bir sağlık felaketiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Her gün yetersiz beslenme ve emilim bozukluğu çeken birçok çocuğun getirildiği hastanede, şu an tek bir paket bebek mamasının bile olmadığını aktaran Ali, durumu "çocuklar ve bebekler için gerçek bir insani kriz" olarak nitelendirdi.

Hastane Müdürü, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına "Gazze'deki çocukların hayatlarını kurtarmak ve bebek maması sağlamak için derhal harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

"Prematüre bebeklerin mamaları tükendi, 48 saat içinde ölümler görülebilir"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Merkezi'nin Tahrir Çocuk ve Doğumevi Müdürü Dr. Ahmed el-Ferra da yenidoğanların yaşamlarını tehdit eden yakın bir tehlike konusunda uyardı.

Ferra, "Prematüre ve diğer bebeklerin mamaları tükendiği için 48 saat içinde bunlar arasında ölüm vakaları görmeye başlayabiliriz." ifadesini kullandı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Bebek Maması Krizi - Son Dakika

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