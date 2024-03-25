Gazze'de İsrail saldırıları ve açlık devam ederken çocuklar umutlu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de İsrail saldırıları ve açlık devam ederken çocuklar umutlu

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani krize" neden olduğu Gazze Şeridi'nde bombalar ve açlık can almaya devam ederken Filistinli çocuklar savaşın bir an önce bitmesini ve okullarına dönmeyi umut ediyor.

25.03.2024 15:54  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani krize" neden olduğu Gazze Şeridi'nde bombalar ve açlık can almaya devam ederken Filistinli çocuklar savaşın bir an önce bitmesini ve okullarına dönmeyi umut ediyor.

Gazze kenti ve kuzeydeki bölgelerde özellikle çocuklar ciddi su ve kilo kaybı sorunu yaşıyor. Bu durum hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelen çocukların gelişimlerini de olumsuz etkiliyor.

İsrail bombalarına hedef olmamak için aileleriyle birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kent merkezinden orta kesimindeki Deyr Belah'a sığınan çocuklar, ailelerinin günlük işlerini yönetmelerine yardımcı olmak için yaşlarının ötesinde, fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin üstünde bazı görevleri yerine getirmek zorunda kalıyor.

"Umarız bu savaş biter. Bıktık, yorulduk"

Yerlerinden edilen Gazzeli çocuklar, AA muhabirine, uzun süren yolcuklarının ardından sığındıkları yerlerde yaşadıkları sıkıntıları, acılarını ve psikolojik durumlarını anlattı.

Filistinli çocuk Nizar el-Mezini, "Gazze'nin kuzeyinden buraya sığındım. Yerimizden edilmeden önce babam İsrail bombardımanında şehit oldu, ben de yaralandım. Umarız bu savaş biter. Bıktık, yorulduk... Yeter!" dedi.

"Hem aç kalıyoruz, hem de yoruluyoruz"

Küçük Nizar, açlığın pençesinde kıvrandıklarını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Türlü türlü yemekler yemek istiyoruz ve maalesef bulamıyoruz. Hem aç kalıyoruz, hem de yoruluyoruz."

Bisiklete binmeyi, arkadaşlarıyla oynamayı, okula gitmeyi özlediğini söyleyen Nizar, savaşın bir an önce bitmesini, evine ve normal hayatına dönmeyi ümit ettiğini aktardı.

"Babam şehit oldu, hayat zor!""

Filistinli çocuk, içinde bulunduğu çaresizliği ve zorlu yaşam koşullarını anlatırken ise masum bir edayla şu ifadeleri kullandı:

"Ne yapayım? Babam şehit oldu, hayat zor! Her şeye karşı Allah bana yeter ve O en güzel vekildir."

"Yorulduk ey dünya, vallahi çok yorulduk"

Filistinli kız çocuğu Lana ez-Zenet, dünyaya "soykırımı durdurmak için acilen müdahale etme, yardım girişi için güvenli koridorlar açma ve yerinden edilenlerin evlerine dönmelerini sağlama" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden buraya sığındıklarını aktaran küçük Lana, "Biz de dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Yorulduk ey dünya, vallahi çok yorulduk." diye konuştu.

Filistinli kız çocuğu, her geçen gün daha da ağırlaşan insani felaket nedeniyle yerinden edilenlerin içinde bulunduğu kötü ve zorlu yaşam koşullarından dert yandı.

"Çadır hayatından yorulduk, her gün su doldurmaktan yorulduk"

Filistinli çocuk Muhammed Derabiye, zorunlu göçe maruz kalan insanların küçük bir çadırda, barınma merkezlerinde veya kamplarda yaşarken her gün karşılaştıkları zorluklara dikkati çekti.

Muhammed, "Çadır hayatından yorulduk, her gün su doldurmaktan yorulduk, sıkıldık. Savaşın bitmesini ve evlerimize dönmeyi istiyoruz." dedi.

Filistinli kız çocuğu Rama ed-Diyb de hayali sorulduğunda tıpkı diğer çocuklar gibi "Evimize, mahallemize, okulumuza, arkadaşlarımızın yanına dönmek." yanıtını verdi.

Savaşın bir an önce sona ermesini ve hayatın normale dönmesini istediğini söyleyen Rama, Gazze'nin özellikle kuzeyine yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan, 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırıları ve açlık devam ederken çocuklar umutlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tosya'da Nevruz Bayramı coşkusu
    17:21 Tosya'da Nevruz Bayramı coşkusu

    Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Okul Müdürü Sami Otlu, bayramların Türk kültüründe birleştirici bir gücü olduğunu belirtti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu ve örste demir dövüldü. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra program sona erdi. Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar da programa katıldı.

  • Eskişehir'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
    17:20 Eskişehir'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi

    Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 72 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu belirlendi ve servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimleri verildi.

  • Sosyal Medyanın Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri Semineri Düzenlendi
    17:19 Sosyal Medyanın Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri Semineri Düzenlendi

    Anadolu Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen seminerde, sosyal medyanın finansal piyasalar üzerindeki etkileri ele alındı. Seminere İİBF Dekanı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Arş. Gör. Deniz Sevinç, sosyal medyanın manipülasyonlarından korunmanın önemine değindi ve finansal okuryazarlık konusunda bilgi sahibi olmanın gerekliliğini vurguladı.

  • Kayseri'de silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı: 2 tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor
    17:19 Kayseri'de silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı: 2 tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor

    Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 2 tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada tutuklu sanıkların beraat ve tahliye talepleri reddedildi. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaların verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

  • Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ve diğer siyasi parti temsilcileri Balkan Şehitlerini Anma Günü'nü anlattı
    17:18 Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ve diğer siyasi parti temsilcileri Balkan Şehitlerini Anma Günü'nü anlattı

    Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Türk milletinin Balkan Savaşı'ndaki fedakarlıklarını vurgulayarak, Balkan Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı. AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de aynı gün dolayısıyla mesaj yayımladı.

  • Eskişehir'de 538 araç sürücüsüne 1 milyon 252 bin TL para cezası
    17:18 Eskişehir'de 538 araç sürücüsüne 1 milyon 252 bin TL para cezası

    Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 538 araç sürücüsüne 1 milyon 252 bin TL para cezası yazıldı. Denetimlerde, 7 bin 610 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 538 sürücüye para cezası kesildi.

  • Mersin Gülnar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
    17:18 Mersin Gülnar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

    Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

  • Hatay'da deprem sonrası kurulan prefabrik çarşıda 39 esnaf hizmet veriyor
    17:17 Hatay'da deprem sonrası kurulan prefabrik çarşıda 39 esnaf hizmet veriyor

    Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından devlet desteğiyle kurulan Sutaşı Çarşısı'nda 39 esnaf hizmet veriyor. Çarşıda tamirhaneden ayakkabıcıya, kasaptan lokanta ve çiçekçiye kadar farklı işletmeler bulunuyor. İş yerlerini kaybeden esnaflar, devlet desteğiyle geçici olarak bu çarşıda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyor.

  • Tepebaşı Belediyesi Muttalip Mahallesi'nde iftar etkinliği düzenledi
    17:14 Tepebaşı Belediyesi Muttalip Mahallesi'nde iftar etkinliği düzenledi

    Tepebaşı Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar etkinliği bu kez Muttalip Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahallelilerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.


16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 17:23:45. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail saldırıları ve açlık devam ederken çocuklar umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement