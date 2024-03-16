Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31 bin 553'e, yaralananların sayısı ise 73 bin 546'ya yükseldi. Son 24 saatte gerçekleştirilen 7 saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti ve 112 kişi yaralandı.

16.03.2024 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31 bin 553'e, yaralananların sayısı ise 73 bin 546'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor. İsrail güçlerinin 162 gündür saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde can kayıpları artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail tarafından Gazze'de 7 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırılarda 63 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada 112 kişi de yaralandı.

Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 31 bin 553'e, yaralananların sayısı ise 73 bin 546'ya yükseldi.

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:17 İstanbul Valiliği, Çekmeköy’deki Protesto Eylemiyle İlgili Açıklama Yaptı İstanbul Valiliği, Çekmeköy'deki Protesto Eylemiyle İlgili Açıklama Yaptı
20:12 Canlı anlatım Mücadelede fark açılıyor Canlı anlatım! Mücadelede fark açılıyor
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 21:11:59. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement