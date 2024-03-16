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- Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31 bin 553'e, yaralananların sayısı ise 73 bin 546'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor. İsrail güçlerinin 162 gündür saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde can kayıpları artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail tarafından Gazze'de 7 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırılarda 63 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada 112 kişi de yaralandı.

Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 31 bin 553'e, yaralananların sayısı ise 73 bin 546'ya yükseldi.