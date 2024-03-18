- Gazze'de can kaybı 31 bin 645'e yükseldi
GAZZE - İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 645'e, yaralananların sayısı ise 73 bin 676'ya yükseldi.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 163'üncü günde de devam ediyor. İsrail, Filistinlilerin bombardımandan kaçarak sığındığı tüm noktaları hedef alırken, can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatteki İsrail saldırılarında 92 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.
Bölgede saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 645'e, yaralananların sayısının ise 73 bin 676'ya yükseldiği belirtildi.
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Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. ile M.Y. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce H.D., M.Y'yi av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. adlı kişi, kız arkadaşının abisi ve babasıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle M.Y.'yi vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise başka bir hastanede yakalandı. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
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