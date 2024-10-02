Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 689'a Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 689'a Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti.

02.10.2024 13:50
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 689'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 362 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "5 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 51 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 165 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Kiyzan en-Neccar, el-Menara ve Maan bölgelerine düzenlediği kara saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 51'e, yaralananların sayısının da 82'ye çıktığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 689'a, yaralı sayısının da 96 bin 625'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 689'a Yükseldi - Son Dakika

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