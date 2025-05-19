Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 475 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 475

İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'de can kaybı 53,475'e yükseldi, yaralı sayısı 121,398.

19.05.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gazze'de can kaybı 53 bin 475'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 475'e, yaralı sayısı 121 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 136 cansız bedenin ve 364 yaralının getirildiği, cenazelerden 11'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 3 bin 340 Filistinlinin öldürüldüğünü, 9 bin 357 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 475'e, yaralı sayısının da 121 bin 398'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 475 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Mauro Icardi’den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı 25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

17:39
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
22:33
Taraftarlar sokaklardan taştı Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
22:12
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
22:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
22:06
Mourinho’dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
22:03
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
22:02
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
21:54
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti Ünlü isimlerden paylaşım yağdı
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 18:01:11. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 475 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.