Gazze'de Çatışmalar Şiddetlendi: 1691 Ölü

GAZZE, 18 Nisan (Xinhua) -- İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından servis edilen fotoğrafta Gazze Şeridi'ne saldırıda bulunan İsrail askerleri görülüyor, 18 Nisan 2025.

Gazze sağlık yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in Hamas ile iki ay süren ateşkesi sona erdirerek 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik ölümcül hava ve kara saldırılarına yeniden başlamasından bu yana 1.691 kişinin hayatını kaybettiğini, 4.464 kişinin de yaralandığını belirtti. (Fotoğraf: İsrail Savunma Kuvvetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)