Gazze\'de Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'deki ailelerin çocuklarına günde bir öğün yemek almak için mücadele ettiğini, çocukların gıda eksikliği, kirli su ve en basit sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için öldüğünü belirtti.

Bir süredir görev için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Elder, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki bölgede yaşananlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Elder, "Durum her zamanki gibi karanlık, vahim ve iç karartıcı. Bu kimseyi şaşırtmamalı. Yardımların aktığı, yetersiz beslenmenin azaldığı, su temini ve gıdanın arttığı ateşkes umudundan sonra korkunç bir yardım ablukasıyla karşı karşıyayız." dedi.

Gazze'ye yönelik acımasız saldırıların sürdüğünü ve böyle bir gece daha geçirdiklerini söyleyen Elder, insanların her gün açlıktan ve bombardımanlardan kaçmaya odaklandığının altını çizdi.

Elder, "Daha önce gördüğüm her şey ve insanların başa çıkma kapasiteleri paramparça olmuş durumda. Sanki dünya sadece yaralanmaları görmek ve yardım hakkında konuşmak istiyor. Bunun ruhsal yükünü unutuyorlar. Aileler yine yerinden ediliyor. Her şeyini kaydeden, 6 aydır çadırda ve tank ateşi altında kalan insanlar tekrar taşınıyor. Gazze 600 gündür böyle." diye konuştu.

Gazzeli ailelerin 2 yıldır Kurban Bayramı'nı kutlayamadığını vurgulayan Elder, ailelerin bir araya gelerek orada olmayan ve öldürülenlerin sessizliğini yaşadığını dile getirdi.

Elder, "Aileler şu anda çocuklarına günde bir öğün yemek almak için mücadele ediyor. Anneler 2 gün aç kalıyor çünkü fedakarlık yapıyor ve çocuklarına yiyecek veriyor. Yani bayramı kutlama yok, barınacak yer yok. Herkes bir ev ve bahçe elde etmek için bir ömür harcadı ancak bunlar bir anda yok oldu." ifadelerini kullandı.

İnsanların ateşkes sırasında evlerine bir süreliğine geri döndüğünü, bir şeyler bulabilmek umuduyla molozları karıştırdıklarını ifade eden Elder, bu insanların yeniden yerinden edildiğini söyledi.

Elder, açlık nedeniyle günlük veya haftalık çocuk ölüm sayılarını elde etmenin imkansız olduğunu anlattı.

Yetersiz beslenen çocukların basit bir şekilde tedavi edilebilecek hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydeden Elder, "Şiddetli yetersiz beslenme, bir çocuğun bu basit şeylerden ölme olasılığını 10 kat artırıyor. Çocukları öldüren şey budur. Gıda eksikliği ve ardından kirli su ile en basit sağlık hizmetlerinin noksanlığından oluşan bu kısır döngü." dedi.

Elder, Gazze'de hasta ve yetersiz beslenen çocuklar için hastaneye gitmeye çalışmanın güvenli olmadığına dikkati çekerek, hastanelerde ihtiyaç duyulan hiçbir malzemeye erişemediklerini belirtti.

"Ateşkesin son bulmasından bu yana 2 binden fazla çocuk öldürüldü"

"Gazze'de ateşkesin son bulmasından bu yana 2 binden fazla çocuğunun öldürüldüğünü biliyoruz." diyen Elder, kaç çocuğun tamamen önlenebilir durumlar yüzünden öldüğüne dair hiçbir fikirlerinin olmadığının altını çizdi.

Elder, Gazze'de korkunç durumlara tanık olduklarını ifade ederek, "Yeterli yiyecek yok, kesinlikle yok. Muhtemelen insanların ihtiyaç duyduğu insani yardımın yüzde 10'unu alıyoruz. Gazze'ye insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları şeylerden çok daha fazla bomba ve füze giriyor, hatta yiyecekten bile daha fazla." şeklinde konuştu.

Ateşkesle birlikte Birleşmiş Milletler (BM) ve sahada birlikte çalıştıkları cesur Filistinli ortaklarının, insanlara ulaşmak için 400 dağıtım noktası kurduğunu hatırlatan Elder, bu şekilde sağlıklı insani yardım dağıtabildiklerini bildirdi.

Elder, "(ABD ve İsrail'in güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafınca kurulan) Mevcut yardım dağıtım sistemini şu anda Gazze'nin güneyinde 2, 3 veya 4 dağıtım yeri olan, militarize edilmiş ve her gün toplu kayıp olaylarının yaşanan askeri bir sistemle değiştirme çabası var. Her gün, sadece bir kutu yiyecek almaya çalışan çocuklar o bölgelerde öldürüldü. Bu yüzden, şimdi kasıtlı olarak bir nüfusu kuzeyden güneye zorlamak için tasarlanmış bir sistemin olması ve bunun bir yardım sistemini bozmaya çalışması çok tehlikeli." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

"Madleen gemisindeki cesur insanları daha önce duydum"

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 aktivisti taşıyan sivil "Madleen" gemisinin İsrail tarafından engellenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Elder, bunun çok iyi bir girişim olduğunu kaydetti.

Elder, "(Madleen gemisinin girişimiyle) Çocukların daha önce yaşadığı dehşetlere dikkati çeken tüm eylemler faydalı. O gemideki cesur insanları daha önce duydum. Son 24 saatteki gelişmelerin neler olduğunu bilmiyorum ancak onları duydum. Çok güzel konuşuyorlar, tutkulular. Doğru şeyi yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Çocukların burada yetersiz beslendiğine olabildiğinde dikkat çekilmesi gerektiğini anlatan Elder, Gazze'de çocukların her gün öldürülmesinin artık dünyanın gündeminde olmamasından rahatsızlık duyduğunu vurguladı.

Elder, "Gazze'de 17 bin çocuk öldürüldü. 50 bin çocuk burada öldürüldü veya sakatlandı. Bunlar insanlar tarafından fark edilmediğinde artık bir trajediye tanık olmuyoruz. Buna ortak oluyoruz." diye konuştu.