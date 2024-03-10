Gazze'de Çocuklar Ramazanı Kutluyor

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İsrail'in 5 ayı aşkın süredir ağır bombardıman altında tuttuğu, yardım girişini engelleyerek halkı açlığa ve susuzluğa mahkum ettiği, nüfusun yüzde 90'ının yerinden edildiği Gazze Şeridi'nde çocuklar, ramazanın gelişini maytaplarla ve ramazan ezgileriyle kutladı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir okula sığınan Filistinliler, savaşın getirdiği tüm acılara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Savaşın, yıkımın ve ölümün hakim olduğu bölgede insanlar, kısıtlı imkanlarla ramazanın gelişini kutluyor.

Bu kutlamalar, geçen yıllara kıyasla mütevazı kalsa da başta çocuklar olmak üzere yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi bir nebze olsun sıkıntılarından uzaklaştırıyor.

Çocuklar davulun yerine plastik bidonlarla ritim tutuyor, maytaplarla gösteri yapıp geleneksel ramazan ezgilerini söylüyor.

Her şeye rağmen ramazan mutluluk kaynağı

Okula sığınan çocuklardan 12 yaşındaki Sali Ebu Cebel, AA muhabirine, kuzeydeki Gazze kentinde bulunan evlerinin yıkıldığını ve Nusayrat Mülteci Kampı'na göç etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Ebu Cebel, "Savaşa rağmen, maytapla ve plastik bidonlarla ramazanın gelişini kutladık. Böylece yerinden edilen çocukların mutlu olmasını sağladık." dedi.

Ebu Cebel, savaşın bitmesini ve ramazanı korkmadan, endişe duymadan arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte kutlamak istediklerini dile getirdi.

Gazze kentinin güneyindeki El-Miğraga köyünden göç eden Filistinli kız çocuğu Rinad el-Berduni ise 5 aydır Nusayrat'ta olduklarını aktardı.

Berduni, "Burada durum içler acısı ama hem ramazanın gelişini kutlayalım, hem de çocukları sevindirelim istedik. Savaş ortamında elimizden geldiğince yaşamaya ve yaşamayı sevdiğimizi göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Berduni, savaşın sona ermesi ve Filistinli çocukların, tüm dünya çocukları gibi barış içinde yaşaması temennisinde bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı.

Gazze halkının yüzde 90'ı saldırılar nedeniyle yerinden oldu, 166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından son yapılan açıklamada açlık ve susuzluktan 25 kişinin öldüğü belirtilmişti.