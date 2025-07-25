Gazze'de Doktorun Açlık Korkusu

Gazze'deki hastanelerde görev yapan Oxford Üniversitesi doktorlarından Prof. Dr. Nick Maynard, İsrail askerlerinin yardım almak için bekleyen Gazzeli genç erkekleri hedef talimi yaparcasına aynı noktalardan vurduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 kere gidip haftalarca bölgedeki hastanelerde görev yapan Maynard, geçen hafta biten son görevinin ardından Sky News'e değerlendirmelerde bulundu.

Maynard, bugün görüntülerde gördüğü aç çocukların bir kısmını geçen hafta tedavi ettiğini anlatarak bölgede gördüğü tek şeyin kıtlık olduğunu dile getirdi.

Yetersiz beslenmenin çok ciddi seviyeye ulaştığına dikkati çeken Maynard, "Daha da kötüye gidiyor. İnsanların yetersiz beslenmeden öldüğünü gördüm. Çok sayıda çocuğu yoğun bakımda tedavi ettim. Bu çocuklar sonra öldüler. Onlar için gıdanın (Gazze'ye) girmesine izin verilmiyor." diye konuştu.

Maynard, dünyanın dört bir yanından gelen doktorların Gazze'ye girerken yanlarında getirdiği bebek mamalarının İsrail askerlerince alındığını belirterek, "ABD'li bir doktorun çantasındaki bebek mamalarına el konulduğu doğru. Valizlerinde bebek maması getirdiğini ancak İsrail sınır güçleri tarafından bunlara el konduğunu söyleyen doktorlar tanıdım. Bebek maması dışında hiçbir şeye el konmamış." diye konuştu.

Çocuk yoğun bakım ünitesinde yeterli malzeme olmadığı için çocuklara şekerli su içirmek zorunda kaldıklarının altını çizen Maynard, yetişkinler için de gerekli gıda ve gıda takviyelerinin bulunmadığına dikkati çekti.

"Çadırım hastaneden daha güvenli"

Görev yaptığı Nasır Hastanesinin yaklaşık 100 metre yakınında İsrail askerlerinin bulunduğunu söyleyen Maynard, hastanenin çalışanlar ve hastalar için tehlikeli olduğunu söyledi.

Maynard, bir hastasıyla arasında geçen tartışmayı anlatarak, "Bir hastaya 12 saat süren bir ameliyat yaptım. 12 saat sonra hastaneden ayrılmak istediğini söyledi. Kalmaya ikna etmeye çalıştım ama 'Çadırım buradan daha güvenli.' dedi. Çadırı güvenli olmayan bir alandaydı ama orayı daha güvenli bulmuştu." dedi.

Açlık nedeniyle yıllardır tanıdığı insanları tanıyamaz hale geldiğini dile getiren Maynard, özellikle iki doktor arkadaşının yaklaşık 30 kilo verdiğini ifade etti.

Bazı doktorların ameliyat aralarında kendileri ve ailelerine yiyecek bulmak için dağıtım noktalarına gittiklerini belirten Maynard, "Orada korkunç manzaralara şahitlik ediyorlar. Genç erkeklerin İsrail askerlerince vurulduğunu ve gıda dağıtım sisteminin nasıl kaotik olduğunu görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Maynard, İsrail'in gıda dağıtım noktalarında genç erkekleri vurduğunu belirterek, şunları söyledi:

"11-12-13 yaşlarında çocuklar, bu noktalarda vuruldular. Açlık yaşayan ailelerine yiyecek almak için gittiler ve vuruldular. Vurulan 12 yaşında bir çocuk ameliyat masamızda öldü çünkü yaraları çok ciddiydi. Bazı günler vücutların belli noktalarının vurulduğu yaralanmaları görmek çok acı vericiydi. Bir gün yaralanmaların çoğu baş ya da boyunda, diğer gün göğüste, diğer gün karındaydı. 12 gün önce 4 erkek çocuğu kasti olarak testislerinden vurulmuş olarak getirildi. Bunlar tesadüf değildi. Bize sanki bir hedef alma oyunu oynanmış gibi gelmişti. 'Bugün kafayı vuracağız, yarın göğüsten vuracağız, diğer gün testisleri vuracağız.' gibi. Bunun mümkün olacağına kendi gözlerimle görene kadar inanmazdım."

"Hiçbiri doğru olmayan ekipman ve yeterli olmayan malzemelerle bir gece uğraştım"

Ameliyatlarda ve tedavilerde yeterli ekipman bulunmadığını vurgulayan Maynard, çoğu zaman normalin yarısı kadar anestezi kullandıklarını söyledi.

Bazı ekipmanların da düzgün çalışmadığını kaydeden Maynard, "11 yaşında bir kız, yemek borusunun alt yarısını yok eden bir patlayıcı yaralanmasıyla getirildi. Bu, benim uzmanlık alanım. Yemek borusunu tekrar yapmak gerekiyordu ve bunun için hiçbiri doğru olmayan ekipman ve yeterli olmayan malzemelerle bir gece uğraştım." diye konuştu.

Gazze'ye 15 yıldır düzenli gittiğini söyleyen Maynard, burada yıllardır tanıdığı ve "ailem" dediği insanların bulunduğunu dile getirdi.

Maynard, eğitimine Gazze'de başlayıp İngiltere'de devam ettikten sonra doktor olan bir Filistinliyi kızı gibi gördüğünü belirterek, "Gazze'ye gidip ailesini göremiyor. Ben onun yerine gidip ailesini görüyor ve mesajlarını iletiyorum. O, artık bizim ailemizin bir parçası." ifadelerini kullandı.