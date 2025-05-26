Gazze'de En Kötü Açlık Krizi - Son Dakika
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Gazze'de En Kötü Açlık Krizi

Gazze\'de En Kötü Açlık Krizi
26.05.2025 18:28
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DSÖ, Gazze'de milyonlarca kişinin açlık çektiğini ve sağlık durumunun felaket seviyesinde olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de dünyanın şimdiye kadarki en kötü açlık krizlerinden birinin yaşandığını açıkladı.

Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısına katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Balkhy, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze ve Sudan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki durumun felaket seviyesinde olduğunu vurgulayan Balkhy, Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da sağlığa yönelik 1500'den fazla saldırının olduğunu söyledi.

Balkhy, Gazze'deki kötüleşen gıda güvensizliğine de dikkati çekerek, "Her 5 Gazzeliden 1'i açlıkla karşı karşıya." dedi.

Gazze için uluslararası insancıl hukukun uygulanması, ablukanın kaldırılması, ateşkes ve kalıcı barış çağrısında bulunan Balkhy, "DSA'da Gazze ile ilgili iki önemli karar kabul edildi. Bunlardan biri, DSÖ'nün harekete geçmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarında ve işgal altındaki Suriye'nin Golan Tepelerindeki sağlık durumu hakkında rapor vermesini talep etmesi. İkincisi ise DSÖ Genel Direktörünün Filistin'e, Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nü (2005 tarihli) bildirmesini talep etmesi. Bu, Filistin'in tüzüğe taraf devlet olma isteğini ifade etmesine olanak tanıyor." diye konuştu.

Balkhy, Gazze'deki durumun giderek daha da kötüleştiğinin altını çizerek, sahada zorluklarla mücadele eden ekiplerin "dip noktaya" ulaştığını söyledi.

"Gazze'de sağlık yardımı alabilmek için tahliye edilmesi gereken en az 15 bin kişi var." diyen Balkhy, Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

AA muhabirinin, "11 haftayı aşkın bir sürenin ardından İsrail otoritelerinin 'sınırlı' sayıda insani yardım tırının Gazze'ye girişi için geçen hafta izin verdiğini hatırlattınız. Bu yardımlar Gazzelilere ulaşmaya başladı mı? DSÖ olarak siz Gazze'ye yardımlarınızı ulaştırabildiniz mi?" sorusunu yanıtlayan Balkhy, yaklaşık 400 tırın Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na erişimine izin verildiğini ancak bunlardan 115'inin Gazze'ye girdiğini belirtti.

Balkhy, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyine hiçbir yardımın ulaşmadığını söyleyerek, "BM biraz buğday unu, bebek maması, besin, takviye ve ilaç dağıtmayı başardı. Gazze'nin güneyi ve ortasındaki iki fırın faaliyet gösterebilecek. (Geçen haftadan bu yana) Hiçbir DSÖ kamyonu Gazze'ye ulaşmadı." dedi.

Gazze'deki 2,1 milyonluk nüfusun tamamının önemli ve uzun süredir devam eden bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Balkhy, "Yaklaşık yarım milyon insan akut yetersiz beslenme, hastalık ve ölümle birlikte felaket bir açlık yaşıyor. Bu, dünyanın şimdiye kadarki en kötü açlık krizlerinden biri olarak tanımlandı. Buraya ulaşan gıda ve bebek besinleri miktarı gerçekten ihtiyacı karşılamak için yeterli değil." dedi.

Balkhy, DSÖ'ye ait yardım dolu 51 tırın Gazze'ye giriş için beklediğini ancak girişine izin verilmediğini dile getirdi.

"Sudan'daki açlık ve yetersiz beslenme 25 milyon kişiyi etkiliyor"

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma da işaret eden Balkhy, çocuk felci, kolera ve kızamık gibi eş zamanlı salgınların saldırılar nedeniyle yıpranmış bir sağlık sistemini altüst ettiğini söyledi.

Balkhy, "Sudan'daki şiddet milyonlarca insanı yerinden ederken ve hayat kurtarıcı yardımları engellerken bakıma erişim ortadan kalkıyor. Açlık ve yetersiz beslenme 25 milyon kişiyi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın İnsani Müdahale Planı'nın sağlık bölümünün yalnızca yüzde 9,7'sinin finanse edildiğini kaydeden Balkhy, DSÖ'nün Sudan'daki müdahalesi için yüzde 67 oranında bir finansman açığı olduğunu belirtti.

Balkhy, Sudan'daki sağlık sistemini ayağa kaldırmak için sürekli desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, siviller, altyapı ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların acilen sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de En Kötü Açlık Krizi - Son Dakika

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