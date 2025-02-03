Gazze\'de Enkazdan 20 Ceset Çıkarıldı

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İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, boş bir araziden 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz kaldırma çalışmalarına katılan bir sivil savunma çalışanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid kentinde sığınma merkezi olarak kullanılan ve İsrail ordusunca yıkılan bir okulun yakınında, saldırılarda öldürülen 20 kişiye ait ceset kalıntılarının çıkarıldığını söyledi.

Filistinlilere ait naaşların, boş bir arazide kum yığınları arasında bulunduğunu ifade eden sivil savunma yetkilisi, bazı cesetlerin çürümüş, bazılarının ise kemik yığınları halinde olduğunu ifade etti.

Sivil savunma çalışanı, İsrail ordusu tarafından infaz edilerek buraya gömülen Filistinlilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak Pazar gününden bu yana her gün, İsrail'in ateşkes öncesi saldırılarında yıkılan binaların enkazından onlarca kişinin cenazesi çıkarılıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından en az 488 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.