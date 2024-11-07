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Gazze'de Hastane Zor Durumda

El-Avde Hastanesi, İsrail saldırıları sonucu ağır yaralılara bakımda ciddi zorluklar yaşıyor.

07.11.2024 03:46
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi yönetimi, İsrail ordusunun bölgede sürdürdüğü soykırım nedeniyle zor koşullarda onlarca yaralıya bakım sağlama mücadelesi verdiğini duyurdu.

Avde Hastanesi Müdürü Muhammed Saliha, AA muhabirine, hastanenin 3 ayı aşkın süredir ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Saliha, hastaneyi asgari düzeyde işletmek için çalıştırdıkları küçük jeneratörün dün sabah arızalandığını, bunun üzerine "yakıt tüketimi yüksek olan" büyük jeneratörü kullanmak zorunda kaldıklarını ve ağır yaralı hastalara 4 ameliyat yaptıklarını dile getirdi.

İsrail'in ambulans ekiplerini ve araçları hedef aldığı için yaralıların vatandaşlar tarafından yaya olarak veya ilkel araçlarla hastanelere taşındığını anlatan Saliha, bunun da tıbbi bakımı geciktirdiğini kaydetti.

Hastane Müdürü Saliha, Dünya Sağlık Örgütü'ne, hastaneye yakıt, ilaç, tıbbi malzeme ve gıda yardımında bulunulması için çağrı yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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