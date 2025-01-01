Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi

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- Gazze'de çadırları sular altında kalan Filistinlilerin yaşam mücadelesi sürüyor

GAZZE - İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yerlerinde edilen Filistinlilerin kaldığı sular altında kalan derme çatma çadırlardaki yaşam mücadelesi sürüyor.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı hava saldırıları devam ediyor. Filistinliler İsrail'in saldırılarının yanı sıra açlık, susuzluk ve soğuk hava şartları sonucu da hayatını kaybediyor. İsrail'in saldırılarının ardından evlerini terk eden Filistinlilerin büyük bir kısmı çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. Yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kış mevsiminde hava şartlarının zorlaşmasıyla derme çatma çadırlardaki yaşam mücadelesi ise sürüyor. Filistinlileri soğuktan korumayan çadırlar, şiddetli yağış ve soğuk hava dalgası nedeniyle sular altında kalıyor. Yağmur sularının çadıra dolmaması için bütün geceyi ayakta geçiren Filistinliler, ısınmak için de çadır içinde küçük tüp yakıyor.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta soğuk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklandı. Açıklamada soğuk nedeniyle yaşamını yitirenler arasında 20 günlük yeni doğan bebek de bulunduğu kaydedildi.