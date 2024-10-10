Gazze'de İnsani Durum Kritik - Son Dakika
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Gazze'de İnsani Durum Kritik

UNFPA, Gazze halkının %5'inin zarar gördüğünü ve insani yardım çalışanlarına yönelik kızgınlığın arttığını açıkladı.

10.10.2024 22:47
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NEW Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Filistin Temsilcisi Nestor Owomuhangi, Gazze halkının yüzde 5'inin ya öldürüldüğünü, ya yaralandığını ya da kayıp olduğunu belirterek, toplum arasında artan kızgınlığın BM insani yardım çalışanlarına da yöneldiğini belirterek, bunun operasyonları olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

Owomuhangi, Gazze'ye ziyareti hakkında video konferans yoluyla BM'deki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki can kaybı ve umutsuzluğun çok büyük olduğunu kaydeden Owomuhangi, İsrailli yetkililerin kuzeydeki hastaneleri ziyaret etmesini engellediğini bildirdi. Owomuhangi, UNFPA tarafından yürütülen projeleri görme fırsatı bulduğunu söyleyerek, "Gazze'de 1 yıldır süren savaşın 2,1 milyon kişiyi felakete ittiği çok açık bir şekilde görülüyor." dedi.

Hemen hemen tüm Gazze toplumunun, hatta bazılarının 15 kere yerinden edildiğini aktaran Owomuhangi, Gazze halkının yüzde 5'inin ya öldürüldüğünü, ya yaralandığını ya da kayıp olduğunu bildirdi.

Owomuhangi, "Kızgınlık Gazze halkının yüzde 96'ısını etkiliyor" diyerek, insani yardım çalışanlarına yönelik kızgınlığın da arttığına dikkati çekti.

Sosyal medyada BM'nin Gazze'ye yardım etmek için yeterli çaba sarf etmediğine ilişkin paylaşımların arttığını dile getiren Owomuhangi, "Eğer toplum BM ve insani yardım çalışanlarına düşman olursa o zaman Gazze'deki operasyonları sonlandırmak zorunda kalabiliriz." diye konuştu.

"Düşük yapan, doğumda bebeğini kaybeden kadınların sayısı 3 kat arttı"

Gazze'de halihazırda 49 bin hamile kadın bulunduğunu, yaklaşık 4 binin yakın zamanda doğum yapacağını bildiren Owomuhangi, günde yaklaşık 130 bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi. Doğumların gerekli tıbbi malzeme ve destek olmadan yapıldığına işaret eden Owomuhangi, bunun düşük ve doğumda ölüm riskini artırdığını söyledi.

Owomuhangi, "Düşük yapan ya da doğumda bebeğini kaybeden kadınların sayısı üç katına çıktı." diye konuştu.

Yetersiz beslenme ve kaygının emzirmeyi de etkilediğini belirten Owomuhangi, bebek maması bulunmadığını, bulunduğunda ise çok pahalı olduğunu ifade etti. Owomuhangi, 17 bin hamile kadının açlığın eşiğinde olduğunu, 11 binin ise açlık koşullarında hayatta kalmaya çalıştığını bildirdi.

İsrail insani yardım operasyonlarının yüzde 87'sini engelledi

UNFPA'nın malzemelerinin sınır kapılarına yakın tutulduğunu söyleyen Owomuhangi, çok ciddi lojistik sıkıntılarla karşılaştıklarını anlattı. Owomuhangi, eylül ayında planlanan 588 insani yardım operasyonunun yüzde 87'sinin İsrailli yetkililer tarafından engellendiğini ifade etti.

İsrail'in ağrı kesiciden antibiyotiğe kadar çok sayıda ilacın girişini engellediğini bildiren Owomuhangi, ilaçlara onay geldiğinde bile dağıtımda sıkıntı yaşandığını söyledi.

Owomuhangi, her şeyin çok kısıtlı olduğunun altını çizerek, 3 bebeğin 1 kuvözü paylaşmak zorunda kaldığını, doktorların düşük ve ölü doğumun yanı sıra "deforme doğan bebek" sayısında artış olduğunu bildirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İnsani Durum Kritik - Son Dakika

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