Gazze'de İnsani Yardım Krizi - Son Dakika
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Gazze'de İnsani Yardım Krizi

27.05.2025 13:46
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Gazze hükümeti, İsrail'in yardım girişlerini engelleyerek soykırımı örtbas ettiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümet, Gazze'ye gerçek bir yardımın ulaşmadığını, İsrail'in işlediği soykırım ve etnik temizlik suçlarını örtbas etmek amacıyla insani yardımların girişine ilişkin dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti.

Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail, Filistinli sivillere yönelik uyguladığı suç, soykırım ve etnik temizlik politikalarını örtbas etmek için yardım dağıtımları hakkında yanlış bilgiler yayan sistematik bir dezenformasyon kampanyası yürütüyor." diyen Sevabite, bölgede İnsani felaketin gün geçtikçe kötüleştiğini vurguladı.

Filistinli yetkili, "Gazze Şeridi'ne gerçek anlamda hiçbir yardım girişi yapılmadı. Bu, Cenevre Sözleşmesinin ihlali ve sivilleri hedef alan kitlesel bir suçtur." ifadelerini kullandı

İsrail'in Gazze'de işlediği suçların kıtlığın arttığı bir dönemde yoğunlaştığına işaret eden Sevabite, uluslararası ve resim raporlara göre Gazze'de gıda güvenliğinin "kıtlık/felaket" olarak adlandırılan 5. aşamaya girdiğinin altını çizdi.

Sevabite, resmi verilerin, Gazze'de İsrail'in Roma Statüsü'ne göre "sivil halkı kasıtlı olarak aç bırakma suçu işlediğini doğruladığını" belirtti.

İsrail, Gazze'deki yardım dağıtımını tekeline almayı hedefliyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım dağıtımını İsrail ordusu gözetiminde özel ABD'li şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilecek yeni bir mekanizmayla tekeline almayı amaçladığı belirtiliyor.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, söz konusu plana göre Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi ve Filistinlilere dağıtımın 14 Mayıs'ta kurulduğu açıklanan ABD güdümündeki İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı" üzerinden yapılacağı bildiriliyor.

Buna göre, yardım tırlarının İsrail ordusunun kontrolünde dağıtım merkezlerine getirileceği, İsrail ordusu havadan gözetleme yaparken, etrafı toprak setlerle yükseltilmiş ve silahlı Amerikan "güvenlik personeli" tarafından korunacak merkezlerde dağıtımın gerçekleştirileceği ifade ediliyor

İsrail, BM ve uluslararası bağışçılara yeni kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı ile çalışması için baskı kuruyor. Buna karşın, Birleşmiş Milletler, çatışma tarafı bir grup tarafından yardımların dağıtılmasının BM prensiplerine aykırı olduğu için buna katılmayı reddediyor.

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Hükümet, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İnsani Yardım Krizi - Son Dakika

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