Gazze'de İnsani Yardım Merkezlerine Saldırı: 300 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de İnsani Yardım Merkezlerine Saldırı: 300 Ölü

15.06.2025 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki insani yardım merkezlerine saldırılarda 300 Filistinli hayatını kaybetti, 2.649 yaralı var.

Gazze'de, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlenen saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 300 Filistinlinin öldüğü, 2 bin 649 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan yardım merkezlerinde 27 Mayıs-15 Haziran'da hayatını kaybeden Filistinli sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, bu yardım merkezlerine bugün düzenlediği saldırılarda 26 kişinin öldüğü, 117 kişinin yaralandığı ve toplam ölü sayısının 300'e, yaralı sayısının ise 2 bin 649'a yükseldiği, 9 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İnsani Yardım Merkezlerine Saldırı: 300 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Eyalet Meclisi Başkanı ve eşi evlerinde öldürüldü ABD Eyalet Meclisi Başkanı ve eşi evlerinde öldürüldü
Trump: İran, nükleer silaha sahip olduğu sürece barış olmaz Trump: İran, nükleer silaha sahip olduğu sürece barış olmaz
İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeler Hatay’dan görüldü İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Hatay'dan görüldü
Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti
Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Mardin’de orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü Mardin'de orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü!
Esnafların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü 1 ölü, 6 yaralı Esnafların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 1 ölü, 6 yaralı
İran’dan savaşta bir ilk Hayfa’yı hipersonik füzelerle vurdular İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Otelin terasında silahlı “şampanya“ kavgası Otelin terasında silahlı "şampanya" kavgası
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor 452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor

23:45
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda! İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor
22:54
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
11:17
İran, Bat Yam’da bir apartmanı böyle vurdu
İran, Bat Yam'da bir apartmanı böyle vurdu
11:00
4.8 milyon takipçili fenomen ’müstehcenlik’ten gözaltına alındı
4.8 milyon takipçili fenomen 'müstehcenlik'ten gözaltına alındı
10:52
Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti
Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti
10:32
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
10:28
4 yaşındaki çocuk “Baba, annem beni dövüyor“ dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı
4 yaşındaki çocuk "Baba, annem beni dövüyor" dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı
10:28
Hindistan’da helikopter kazası: 7 ölü
Hindistan'da helikopter kazası: 7 ölü
09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:34
LGS maratonu başladı 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
09:11
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor
09:09
Otelin terasında silahlı “şampanya“ kavgası
Otelin terasında silahlı "şampanya" kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 00:19:51. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İnsani Yardım Merkezlerine Saldırı: 300 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.