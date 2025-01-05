Gazze'de İsrail'in Hava Saldırıları: 184 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail'in Hava Saldırıları: 184 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında son 72 saatte 184 kişi hayatını kaybetti.

05.01.2025 12:09
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GAZZE, 5 Ocak (Xinhua) -- İsrail ordusunun son 72 saat içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği 94 hava saldırısında 184 kişinin öldüğü belirtildi.

Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki basın ofisi cumartesi günü yaptığı açıklamada, özellikle Gazze'de silahsız sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alan saldırılar "tehlikeli ve acımasız" diye nitelendirildi.

Açıklamada, hasar gören altyapının kurtarma çalışmalarını engellediği, enkaz altında kalan ölü ve yaralıların hastanelere götürülemediği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma yetkilileri, İsrail hava saldırılarının son üç gündür şiddetini yoğunlaştırdığını ve yerel halkın bu süreci olağanüstü zor bir dönem olarak nitelendirdiğini teyit etti.

Açıklamada "İsrail ordusu bu korkunç suçlardan tamamen sorumlu" tutulurken, ABD yönetimi de İsrail'e silah ve siyasi destek sağladığı için eleştirildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyi'ne, bu "çirkin suçları belgelemek ve faillerin hesap vermesini sağlamak üzere bağımsız soruşturma ekipleri göndererek yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğunlaştırılmış hava saldırıları, Savunma Bakanı Israel Katz'ın çarşamba günü yaptığı açıklama sonrasında perşembe sabahı başladı. Katz, Hamas'ın rehineleri serbest bırakmaması ve İsrail'e roket atmayı durdurmaması halinde "benzeri görülmemiş şekilde güç" kullanacaklarını söylemişti.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail'in Hava Saldırıları: 184 Ölü - Son Dakika

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