Gazze\'de İsrail\'in Hava Saldırısında 24 Ölü

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GAZZE, 10 Ekim (Xinhua) -- Filistinli kaynaklar, İsrail'in Salı günü Gazze'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 24 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Sivil Savunma Teşkilatı'na göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin iç kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda dört katlı bir konut binasını vurarak 16 kişiyi öldürdü.