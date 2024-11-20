Gazze'de İsrail Saldırıları: 19 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 19 Ölü

Gazze\'de İsrail Saldırıları: 19 Ölü

İsrail'in Gazze'deki bombalı saldırılarında en az 19 Filistinli hayatını kaybetti, yaralılar var.

20.11.2024 15:51
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(ANKARA) - Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bugün Gazze Şeridi'nde aralarında bir kurtarma görevlisinin de bulunduğu en az 19 Filistinliyi öldürdüğünü, askerlerin bölgenin kuzey sınırı boyunca bir hastaneyi bombalayıp evlere füze atarak saldırıyı derinleştirdiğini bildirdi.

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in bugün Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda en az 12 kişinin öldüğünü, en az 10 kişinin kayıp olduğunu belirtirken, bir başka kişinin de yakınlardaki tank bombardımanında öldüğünü dile getirdi.

Gazze'nin kuzey bölgesi kuşatma altında

Kuşatma altındaki kuzey bölgesinde zar zor faaliyet gösteren üç sağlık tesisinden biri olan Beyt Lahiya'daki Kamal Adwan Hastanesi'nin yetkilileri, dün hastanenin "yoğun bakım ünitesindeki bir yaralıyı kurtarmaya çalıştığımız sırada hiçbir uyarı yapılmadan tüm bölümlerinin bombalandığını" bildirdi.

Hastanede, altısı yoğun bakım ünitesinde olmak üzere, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 85 yaralının olduğunu söyleyen yetkili, 17 çocukta gıda kıtlığı nedeniyle yetersiz beslenme belirtilerinin olduğunu ifade etti. Yetkili, bir gün önce bir kişinin susuzluktan öldüğünü de vurguladı.

İsrail'in 3 kasabayı insansızlaştırma çabası

İsrail'in Gazze'deki operasyonları haftalardır, ordunun üç büyük kenti kuşatma altına aldığı ve bölge sakinlerine kaçma emri verdiği bölgenin kuzey ucuna odaklanmış durumda. Jabalia, Beit Lahiya ve Beit Hanoun kasabalarında ikamet eden Filistinliler, IDF'nin bölgedeki pek çok evi füzeyle vurduğunu söyledi. Filistinliler, "İsrail'in Gazze'nin kuzey kenarı boyunca bir tampon bölge oluşturmak için bölgeyi kalıcı olarak insansızlaştırmaya kararlı" göründüğünün altını çizerken; İsrail, bu iddiayı reddetti.

İsrail'in saldırıları, geçen aydan bu yana kuzey sınırındaki kasabalara odaklanmış olsa da saldırılar, Gazze Şeridi boyunca devam etti.

Gazze Şeridi boyunca da saldırılar devam etti

Filistin Sivil Acil Durum Servisi, Gazze Şehri'nin Sabra banliyösünde, İsrail hava saldırısının bir kurtarma operasyonu sırasında ekiplerinden birini hedef aldığını, bir personelin öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını açıkladı. Sağlık görevlileri, yakınlardaki Zeitoun mahallesinde İsrail'in bir eve düzenlediği saldırıda iki kişinin öldüğünü belirtti. Servis, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 87'ye yükseldiğini açıkladı. İsrail'den olaylarla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Güneydeki Refah'ta sağlık görevlileri de İsrail'in iki ayrı hava saldırısında üç kişinin öldüğünü ve diğerlerinin de yaralandığını söyledi.

Ateşkes görüşmelerinde hiçbir ilerleme yok

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları, yaklaşık 44 bin kişinin ölümüne ve neredeyse tüm bölge nüfusunun en az bir kez yerinden edilmesine neden oldu.

Aylardır süren ateşkes girişimleri bir ilerleme sağlamazken, arabulucu konumdaki Katar da taraflar taviz vermeye hazır olana kadar çabalarını askıya almaya karar verdi Buna göre, müzakerelerin şu anda ilerlemediği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 19 Ölü - Son Dakika

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