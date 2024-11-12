Gazze'de İsrail Saldırıları: 21 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 21 Ölü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti.

12.11.2024 12:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 3 eve düzenlediği saldırıda "korkunç bir katliam" yaşandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Beyt Hanun'da "Ebu Avde", "Şebat" ve "Kefarine" ailelerine ait 3 evi bombaladığını, saldırılarda 13 kişinin öldüğünü aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan El-Cela Caddesi'nde de bir evi vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Er-Rahme Mahallesi'nde de bir evi bombaladı.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Ez-Zenne bölgesini hedef alan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde dün yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir yeri vurması sonucu yaralanan 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun dün akşam Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 21 Ölü - Son Dakika

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