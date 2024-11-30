Gazze'de İsrail Saldırıları: 3 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 3 Ölü, 9 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

30.11.2024 19:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve orta kesimlerindeki saldırılarında, 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesini hedef aldığı saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Avde Hastanesinden yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki "Müfti Arazisi" adlı bölgede odun toplarken İsrail topçularının hedefi olan 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bir kadın ve bir kız çocuğunun kentin kuzeyinden güneye geçmek üzereyken yaralandığı ve hastaneye getirildiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 382 Filistinli öldü, 105 bin 142 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 3 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

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