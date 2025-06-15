Gazze'de İsrail Saldırıları: 53 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 53 Filistinli Hayatını Kaybetti

15.06.2025 21:30
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 53 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu insani yardım alabilmek için bekleyen siviller olmak üzere 53 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık yetkililerine göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde ve güneydeki Refah kentinin batısında kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerinde yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Sudaniye bölgelerinde yardım kamyonlarının giriş güzergahını hedef aldı. Yardım almak için bekleyenlere yönelik söz konusu saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zatar bölgesinde yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivillere İsrail güçlerince ateş açılması sonucu da pek çok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda 13, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Et-Tuffah Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesiminde evlere, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlara ve sivillerin toplandığı yerlere düzenlediği diğer saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 53 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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