İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda biri kadın 3 kişi yaralandı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusuna ait tanklar Refah kentinin doğusu ile merkezini hedef aldı.
İsrail tanklarının ateş açması sonucu kentin orta kesiminde 2 kişi, doğu kesiminde de bir kadın yaralandı.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.
İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail Saldırısı: 3 Yaralı - Son Dakika
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