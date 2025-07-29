Gazze'de Kıtlık Krizi Derinleşiyor

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, İsrail'in ambargoları nedeniyle açlık kriziyle boğuşan Gazze Şeridi'nde "kıtlığın en kötü senaryosunun" yaşandığı ve acil müdahale olmaması durumunda "ölümlerin artmasının" beklendiği bildirildi.

IPC, İsrail'in ambargoları ve artan saldırıları sonucu kıtlıkla mücadele eden Gazze'deki son durum hakkında rapor yayımladı.

Raporda, Gazze'nin neredeyse iki yıldır kıtlığın eşiğinde olduğu ancak İsrail'in giderek sıkılaştırdığı ablukalar başta olmak üzere son gelişmelerin durumu "dramatik şekilde kötüleştirdiği" vurgulandı.

Krizin "ölümcül bir dönüm noktasına ulaştığı"na dikkat çekilen raporda, Gazze'de gıda tüketimi seviyesinin İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye gerilediği ve Gazze'de akut yetersiz beslenme oranlarının kıtlık eşiğini aştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde "kıtlığın en kötü senaryosunun" yaşandığı vurgulanan raporda, acil müdahale olmaması durumunda "ölümlerin artmasının" beklendiği bildirildi.

Raporda, İsrail'in artan hava ve kara saldırıları sebebiyle Gazze genelinde insanların gıdaya erişiminin artık endişe verici derecede düzensiz ve son derece tehlikeli durumda olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.