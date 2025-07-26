Gazze'de Kıtlık: UNRWA'dan İddialar

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan toplu kıtlığın "planlı ve sistematik" olduğunu belirtti.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde toplu kıtlık, planlı ve sistematik bir şekilde dayatılıyor. Açlıktan bedenleri eriyen çocuklar, bugün bir kez daha hayatlarını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

ABD-İsrail güdümlü sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın dağıtım sisteminin, insani krizi çözmek yerine askeri ve siyasi hedeflere hizmet ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu sistemin "insani krizi çözmeye yönelik değil, daha fazla can kaybına yol açan acımasız bir uygulama" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in, bu sistem aracılığıyla Gazze dışından ya da içinden gelen tüm insani yardımların girişine tam kontrol uyguladığı vurgulandı.

Gazze'de, 27 Mayıs'tan bu yana "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kontrolündeki yardım dağıtım noktalarında sistematik saldırılar sonucunda 1083 Filistinli ölmüş, 7 bin 275 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.