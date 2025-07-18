Gazze'de Müzakereler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Müzakereler Devam Ediyor

18.07.2025 02:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esir takası için müzakereler sürüyor, anlaşmazlıklar devam ediyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ulaşabilmek için İsrail ile Hamas arasında süren müzakerelerde, arabulucuların serbest bırakılacak Filistinli esirler konusunda bir teklif sunduğu ve bu teklifin görüşüleceği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, serbest bırakılacak Filistinli esirler konusunun da uzlaşılması zor bir başlık olarak öne çıktığı belirtildi.

Arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'nin serbest bırakılacak Filistinli esirlere ilişkin teklif sunmasına karşın bu konu üzerine müzakerelerin henüz başlamadığı, Hamas'ın yanıtının müzakerelerin devam edip etmeyeceğini belirleyeceği kaydedildi.

Öte yandan, üzerinde bir türlü uzlaşılamayan İsrail ordusunun Gazze'den çekilme haritasına ve takvimine ilişkin konuda, arabulucuların İsrail'in yeni önerisini de Hamas'a sunduğu aktarıldı.

Yeni öneride, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus şehirlerini ayıran Morag Koridoru'ndan çekilmesinin yanı sıra tampon bölgenin de daraltılmasını içerdiği ileri sürüldü.

Habere göre, Doha'da devam eden müzakerelere katılan kaynaklar, müzakerelerin olumlu ilerlediğini fakat hala taraflar arasında büyük anlaşmazlıkların bulunduğunu söyledi.

Teklifi teslim alan Hamas'ın değerlendirmeyi hafta sonu yapacağı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde ise yeni önerisinde İsrail'in Mısır sınırından kuzeye doğru yaklaşık 1,5 kilometre genişliğindeki bir alanda kalmak ve tüm Gazze Şeridi'nin çeperinde 1 kilometre genişliğinde tampon bölge oluşturmak istediği kaydedildi.

Arabulucular tarafından güncellenen ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması konusunu içeren son teklifte, serbest bırakılacak Filistinli ve İsrailli esirler arasındaki oranın belirtildiği, serbest bırakılacak isimlerin ise müzakerelerde kesinleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Taraflar, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ, 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin Doha'da müzakereleri sürdürürken anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Müzakereler Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Çorum’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çorum'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Yeni sürecin yansımaları Diyarbakır’da her yere MHP’nin bu pankartları asılıyor Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran “deodorant“ ayrıntısı Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" ayrıntısı
İstanbul’da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası’yla aynı karede İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
Jennifer Lopez’e sahnede sürpriz teklif Cevabı net oldu Jennifer Lopez'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu

21:45
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00’de verecek
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00'de verecek
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
20:02
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı
Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
19:35
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
18:49
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
11:43
İsrail’in Gazze’de Katolik kilisesini vurmasına Meloni’den sert tepki
İsrail'in Gazze'de Katolik kilisesini vurmasına Meloni'den sert tepki
11:27
Görüntü İstanbul’dan Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı
Görüntü İstanbul'dan! Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı
11:26
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi, duruşma ertelendi
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi, duruşma ertelendi
11:13
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
10:37
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar
'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
10:35
Korku filmlerini andıran görüntü Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu
Korku filmlerini andıran görüntü! Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu
10:30
Hangi ilde kaç birinci var İşte ’’LGS’de usulsüzlük’’ iddialarına sebep olan liste
Hangi ilde kaç birinci var? İşte ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına sebep olan liste
10:20
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 02:52:35. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Müzakereler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.