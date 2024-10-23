Gazze'de Okula Hava Saldırısı: 7 Ölü

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GAZZE, 23 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasında yerinden edilmiş insanların sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Xinhua'ya konuşan sağlık kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin Salı günü Zeyd bin Harise okulunu vurması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki en büyük mülteci kamplarından biri olan Cibaliye'deki kara operasyonu, Salı günü 18. gününe girdi.

İsrail ordusu, Cibaliye ve çevresinde yürüttüğü operasyonun, Hamas militanlarının yeniden bir araya gelerek saldırılar düzenlemesini engellemek amacıyla gerçekleştirildiğini iddia ediyor.