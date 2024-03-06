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- Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 133'e yükseldi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 133'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin 152 gündür sürdürüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında 1 gazetecinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. El Aksa TV muhabiri Filistinli gazeteci Muhammed Seleme'nin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr El Balah kentinde bulunan evinin dün akşam İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 133'e yükseldiği vurgulandı.

Meslektaşları, sabah saatlerinde El Aksa Şehitleri Hastanesine gelerek Seleme'nin yasını tuttu. Yerel kaynaklar, saldırıda Seleme ile birlikte ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.