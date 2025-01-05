Gazze'de Ölü Sayısı 45.717'ye Yükseldi

DEYR BELAH, 5 Ocak (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentinde İsrail bombardımanının ardından yıkılan çadırların civarında dolaşan insanlar, 4 Ocak 2025.
Gazze'deki sağlık yetkilileri cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 45.717'ye yükseldiğini belirtti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
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