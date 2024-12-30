Gazze'de Ölü Sayısı 45 Bini Geçti - Son Dakika
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Gazze'de Ölü Sayısı 45 Bini Geçti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 45,541'e yükseldi.

30.12.2024 14:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 27 artarak, 45 bin 541'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 451 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 149 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 541'e, yaralı sayısının da 108 bin 338'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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