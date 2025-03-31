Gazze'de Sağlık Çalışanlarına Saldırılar - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Çalışanlarına Saldırılar

İsrail saldırılarında 1513 sağlık personeli ve insani yardım çalışanı hayatını kaybetti.

31.03.2025 20:16
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1513 sağlık personeli ve insani yardım çalışanının öldürüldüğü, yüzlerce sağlık kurumu ve sivil savunma merkezinin de yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sağlık ve insani yardım çalışanlarını hedef aldığı son saldırıların, bölgede insani yardım çalışanlarının görevlerini yerine getirirken karşı karşıya kaldıkları büyük tehlikeleri ve ihlalleri gözler önüne serdiği ifade edildi.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 1513 sağlık personeli ve insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği, bunlardan 1402'sinin sağlık personeli ve 111'inin de insani yardım çalışanı olduğu kaydedildi.

Aynı dönemde İsrail'in 362 sağlık personeli ile 26 sivil savunma çalışanını alıkoyduğu ve alıkonulan 3 doktorun hapishanede gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun sistematik şekilde altyapıyı hedef aldığı saldırılarda Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 34 hastane ile 80 sağlık merkezinin yıkıldığı ya da hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Gazze'de 162 sağlık kurumu, 15 sivil savunma merkezi, 142 ambulans, 54 itfaiye ve arama kurtarma aracının İsrail güçlerince hedef alındığı bilgisine yer verildi.

Ne olmuştu?

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ilkyardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığı ifade edilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 28 Mart'ta, sivil savunma ekibinden Enver Abdülhamid el-Attar'ın parçalanmış cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Sağlık, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Çalışanlarına Saldırılar - Son Dakika

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