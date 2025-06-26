Gazze'de Sağlık Hakkı Tehlikede - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Hakkı Tehlikede

26.06.2025 11:13
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BM Raportörü Mofokeng, Gazze'deki insani durumu ağır eleştirerek sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'de sağlık hakkından söz etmenin mümkün olmadığını belirterek, saldırı altındaki bölgede bu konudaki durumun daha da kötüye gittiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 59. Oturumuna katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Mofokeng, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mofokeng, "Gazze'de sağlık hakkından söz etmek mümkün değil. Hem sağlık tesislerine erişim hem de sağlığın temel belirleyici unsurları ilk günden bu yana saldırıya uğruyor. Durum daha da kötüye gidiyor. Artık açlıktan ölmek üzere olan, kendileri ve aileleri için temel gıda maddeleri almaya çalışan sivilleri daha fazla hedef almak için kullanılan gıda yardımlarımız var. Ayrıca insani yardımların engellendiği, BM kuruluşlarının işgal altındaki Filistin topraklarına insanlara yardım etmek için engelsiz bir şekilde erişemediği ve böylece şiddetin devam ettiği bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

Yaşananları kendilerini savunamayan insanlara karşı "sömürgeci emperyalist şiddet" olarak değerlendiren Mofokeng, Gazze'deki durumun güç dengeleri açısından savaş olarak tanımlanamayacağını söyledi.

Mofokeng, "Dolayısıyla başarısızlığa uğramaya devam eden küresel liderlik bağlamında soykırım planlarının bugün bahsettiğimiz türden felaket olaylarına yol açacağını kabul etmeliyiz. Bu kaçınılmaz değil. Bu durum, işlerin olması gerektiği gibi doğal bir ilerleme değil ancak öyleymiş gibi gösterildi." diye konuştu.

"Hesap verebilirliğin eksikliğini reddetmeliyiz"

Gazze'de hayatını kaybedenleri saymaya devam ettiklerini belirten Mofokeng, yüz binlerce kişinin de kayıp olduğunu vurguladı. Mofokeng, şöyle devam etti:

"Küresel topluma sessizliğin diplomasi olmadığını hatırlatmak istiyorum. Toplumun her kesiminden bu kadar yüksek sesle sessizliğin duyulduğu bir an hiç olmamıştı. Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition) ait Madleen gemisiyle Gazze'ye götürülmeye çalışılan insani yardımların bile saldırıya uğradığını, buna rağmen daha fazla sessizlik ve daha fazla kayıtsızlığın olduğunu gördük. Bu normal değil. Olanlarla ilgili hiçbir şey normal değil. Normalleştirildi. Kabul etmemiz gereken bir şeymiş gibi görüldü. Ancak bu dokunulmazlığı (İsrail'in) reddetmeliyiz. Hesap verebilirliğin eksikliğini reddetmeliyiz."

BM Raportörü Mofokeng, Gazze'de yaşananların önlenebilmesi için uluslararası insan hakları yasaları ve standartlarının yanı sıra BM Şartı ve diğer hukuki araçların mevcut olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Hakkı Tehlikede - Son Dakika

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