Gazze'de Sağlık Krizi: Avde Derneği Uyardı - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Krizi: Avde Derneği Uyardı

Avde Derneği, Gazze'de tıbbi malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle hizmetlerin durma noktasında olduğunu açıkladı.

17.05.2025 16:09
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde iki hastaneyi işleten Avde Derneği, bölgedeki sağlık ve sosyal hizmetlerin durma noktasına geldiği uyarısında bulundu.

Avde Sağlık ve Toplum Derneği Genel Müdürü Rafet Mecdelavi, İsrail'in Gazze'ye 2 Mart'tan bu yana insani yardımların girişini durdurmasının sonuçları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle Avde Derneği'nin sağlık ve sosyal hizmetlerinin "durma noktasına geldiğini" vurgulayan Mecdelavi, Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi'ne 17 Nisan'dan bu yana, Gazze'nin merkezindeki hastaneye ise 17 Şubat'tan bu yana yakıt verilmediğini aktardı.

Mecdelavi, yakıt sıkıntısı sebebiyle 9 ambulanstan 7'sinin çalışmadığına dikkat çekerek, "sağlık ve sosyal merkezlerde hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için gerekli tıbbi malzeme ve yakıtın sağlanması" çağrısında bulundu.

Tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yüzünden verilen hizmetlerin asgari seviyeye indirileceğini ifade eden Mecdelavi, "Çatışma ve savaş zamanlarında sivil sağlık kuruluşlarının hedef alınmaması ve (insani yardımlardan) mahrum bırakılmaması" gerektiğine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nde hizmet veren özel tıbbi kuruluşlardan olan "Avde Derneği"nin biri Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, diğeri Cibaliya Mülteci Kampı'nda olmak üzere iki şubesi bulunuyor. İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle son derece kısıtlı imkanlara rağmen dernek, hastalara ve yaralılara sınırlı da olsa sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 131 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 632 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 272'ye, yaralıların sayısı da 120 bin 673'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Krizi: Avde Derneği Uyardı - Son Dakika

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