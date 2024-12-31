Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in yoğun saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin planlı olarak imha edildiğine tanık olduklarını belirtti.

Harris, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki sağlık durumunun çok kötü olduğunu vurgulayan Harris, Gazze'nin kuzeyinde kalan son büyük sağlık tesisi Kemal Advan Hastanesinin de hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Harris, "Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin planlı olarak imha edildiğini gördük. Burası 80 günü aşkın süredir kuşatma altında. Bunun, bölgede kalan 75 bin Filistinlinin hayatını büyük riske attığını tahmin ediyoruz." dedi.

Gazze'nin diğer bölümlerinde de insanların yeterli barınağı ve gıdası olmadığına işaret eden Harris, herhangi bir sağlık hizmeti almanın giderek zorlaştığını kaydetti.

Harris, Gazze'deki diğer hastanelerin de saldırı altında olduğunu, Gazze'nin merkezindeki iki hastaneye daha saldırıldığını ve durumun giderek kötüleştiğini söyledi.

"Gazzelileri bombalar öldürmediyse onları hastalıklar ve yoksunluk öldürecek demiştim"

Gazze'de soğuktan ölen çocuklarla ilgili spesifik bir sayıya sahip olmadıklarını ve medyada bununla ilgili gördükleri raporların dayanılmayacak kadar üzücü olduğunu kaydeden Harris, "Bir ebeveyne karşı yapabileceğiniz en zalimce şey, çocuğuna en temel ihtiyaçları sağlayamamaya karar vermesini ve küçük çocuğunun ölmesini izlemesini istemektir. Bu, insanların birbirlerine yapabilecekleri en zalimce davranıştır. Bir yıl önce insanların evlerinden zorla çıkarılmaları, yeterli barınak ve hizmet sağlanmaması nedeniyle bunun olacağını öngörmüştük. Sanırım bombalar onları öldürmediyse, hastalıklar ve yoksunluk öldürecek demiştim. Asla bunun gerçekten gerçekleşeceğine inanamazdım ancak gerçekleşiyor." diye konuştu.

Harris, Kemal Advan Hastanesinin artık boş olduğunu, burada kritik durumdaki kalan hastaların Endonezya Hastanesine nakledildiğini ancak bu hastanede de yeterli bakım sağlamak için gerekli ekipman ve malzemenin olmadığını ifade etti.

İsrail tarafından gözaltına alınan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin durumuna ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını belirten Harris, "Gerçek şu ki, şu anda Gazze'nin kuzeyindeki insanlar için gerçek bir sağlık hizmeti yok." dedi.