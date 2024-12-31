Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü

DSÖ, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin planlı olarak imha edildiğini açıkladı.

31.12.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in yoğun saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin planlı olarak imha edildiğine tanık olduklarını belirtti.

Harris, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki sağlık durumunun çok kötü olduğunu vurgulayan Harris, Gazze'nin kuzeyinde kalan son büyük sağlık tesisi Kemal Advan Hastanesinin de hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Harris, "Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin planlı olarak imha edildiğini gördük. Burası 80 günü aşkın süredir kuşatma altında. Bunun, bölgede kalan 75 bin Filistinlinin hayatını büyük riske attığını tahmin ediyoruz." dedi.

Gazze'nin diğer bölümlerinde de insanların yeterli barınağı ve gıdası olmadığına işaret eden Harris, herhangi bir sağlık hizmeti almanın giderek zorlaştığını kaydetti.

Harris, Gazze'deki diğer hastanelerin de saldırı altında olduğunu, Gazze'nin merkezindeki iki hastaneye daha saldırıldığını ve durumun giderek kötüleştiğini söyledi.

"Gazzelileri bombalar öldürmediyse onları hastalıklar ve yoksunluk öldürecek demiştim"

Gazze'de soğuktan ölen çocuklarla ilgili spesifik bir sayıya sahip olmadıklarını ve medyada bununla ilgili gördükleri raporların dayanılmayacak kadar üzücü olduğunu kaydeden Harris, "Bir ebeveyne karşı yapabileceğiniz en zalimce şey, çocuğuna en temel ihtiyaçları sağlayamamaya karar vermesini ve küçük çocuğunun ölmesini izlemesini istemektir. Bu, insanların birbirlerine yapabilecekleri en zalimce davranıştır. Bir yıl önce insanların evlerinden zorla çıkarılmaları, yeterli barınak ve hizmet sağlanmaması nedeniyle bunun olacağını öngörmüştük. Sanırım bombalar onları öldürmediyse, hastalıklar ve yoksunluk öldürecek demiştim. Asla bunun gerçekten gerçekleşeceğine inanamazdım ancak gerçekleşiyor." diye konuştu.

Harris, Kemal Advan Hastanesinin artık boş olduğunu, burada kritik durumdaki kalan hastaların Endonezya Hastanesine nakledildiğini ancak bu hastanede de yeterli bakım sağlamak için gerekli ekipman ve malzemenin olmadığını ifade etti.

İsrail tarafından gözaltına alınan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin durumuna ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını belirten Harris, "Gerçek şu ki, şu anda Gazze'nin kuzeyindeki insanlar için gerçek bir sağlık hizmeti yok." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:51:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.