Gazze'de Saldırılar Göz Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılar Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

İsrail'in saldırıları sonucu 1500 kişi görme kaybı yaşadı, 4 bin kişi ise tehlikede.

11.05.2025 12:21
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 1500 kişinin görme yetisini kaybettiği, bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle 4 bin kişinin daha bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze kentindeki Göz Hastanesi Müdürü Abdusselam Sabah, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaşanan görme kayıpları ve bu alandaki sıkıntılarla ilgili bilgi verdi.

Sağlık sektörünün göz ameliyatlarında kullanılan malzeme ve tıbbi cihaz konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Sabah, bu nedenle özellikle retina hastalıkları, diyabetik retinopati ve iç kanama gibi hastalıklara yönelik cerrahi hizmetlerin neredeyse tamamının aksadığını kaydetti.

Göz Hastanesinde şuan tek kullanımlık sadece 3 adet cerrahi makas olduğunu ve aynı makasların sürekli kullanıldığını aktaran Sabah, bu durumun hastaların hayatını tehlikeye attığını ve iyileşmelerine mani olduğunu ifade etti.

Sabah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 1500 kişinin görme yetisini kaybettiği, bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle 4 bin kişinin daha bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Patlamalar sonucu oluşan göz yaralanmalarının birçoğunda, helyum ve ince iplikler gibi bölgede neredeyse tamamen tükenmiş tıbbi malzemelerin kullanılması gerekiyor." ifadesine yer veren Sabah, ilgili uluslararası kurumlar sorunun çözümü için acilen devreye girmezse Göz Hastanesi'nin cerrahi hizmet vermeyi tamamen durdurmak zorunda kalacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılar Göz Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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