Gazze'de Savaşa Rağmen Düğünler Devam Ediyor

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İsrail'in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sığındıkları çadır kentte mütevazı bir düğünle dünya evine giren Filistinli gelin Vaad Ebu Cami, "Her genç kız gibi ben de çeyizim olsun, bir çadırım değil kendime ait müstakil evim olsun isterdim." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu ve yardım girişlerini engelleyerek halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'de Filistinliler yıkılan yuvaların yerine yeni "yuvalar" kuruyor.

Filistinliler "yaşama iradelerinin" ne kadar güçlü olduğunu gösterircesine kısıtlı imkanlarına rağmen düğün yapmaya devam ediyor.

AA kameralarının görüntülediği yeni düğünün adresi, İsrail'in "güvenli bölge" olduğu iddiasıyla halkı sürdüğü ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kenti oldu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Süheyla kasabasından Refah'a göç eden damat Abdullatif Ebu Tuayme (27) ile gelin Vaad Ebu Cami, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır kentte mütevazı bir düğün yaptı.

Savaşa ve yokluğa inat, çadırlarda "yuva kurmaya" devam ediyorlar

Ağustos ayında nikahları kıyılan ve kasım ayında da düğün yapmayı planlayan Filistinli çift, saldırıların sona ermesini ve hayatın normale dönmesini bekledi ancak savaş uzayınca düğünlerini yapmaya karar verdi.

Yaşanan hüzünlere ve verilen kayıplara hürmeten sade bir tören düzenleyen çift, kendilerine ait müstakil bir evde yaşam sürme hayallerini şimdilik askıya aldı ve bir yatak ile birkaç parça eşyanın bulunduğu 6 metrekarelik çadırda dünya evine girdi.

Damat Ebu Tuayme, "Her damat, bir evi olsun ister ama savaş ne ev bıraktı ne de eşya. Yaşayabilmemiz için hiçbir şey bırakmadı." dedi.

Yeterli miktarda giyecekleri ve eşyaları olmadığını söyleyen Ebu Tuayme, "Herkes çok kötü şartlar altında. Yiyecek yok, su yok. Savaşın başından bu yana pek çok sıkıntı ve engelle karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Çadırı değil evi olsun istedi

Beyaz gelinlik giymeyi ve güzel bir düğünle dünya evine girmeyi hayal eden gelin Ebu Cami de bu hayalinden mahrum kaldı.

"Her genç kız gibi ben de çeyizim olsun, bir çadırım değil kendime ait müstakil evim olsun isterdim." diyen Ebu Cami savaşın sona ermesini, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini ve Gazze'nin yeniden imar edilmesini istediğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinli öldürüldü, 72 bin 654 kişi yaralandı.

Gazze halkının yüzde 90'ı saldırılar nedeniyle yerinden oldu, 166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, bölgede açlık ve susuzluk nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.