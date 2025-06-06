Gazze'de Sokaklarda Bayram Namazı

- Gazze'de Müslümanlar İsrail bombardımanı altında bayram namazı kıldı

GAZZE - İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde Müslümanlar, camilerin enkaza dönmesi nedeniyle Kurban Bayramı namazını sokaklarda eda etti.

Gazze Şeridi'nde Kurban Bayramı bu yıl da savaşın ve yıkımın gölgesinde büyük bir hüzün içinde geçiriliyor. İsrail bombardımanı altında ailelerini, sevdiklerini, evlerini kaybeden binlerce Müslüman, camilerin enkaza dünüşmesi nedeniyle Kurban Bayramı namazını sokaklarda eda etti.

Bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda namazını sokakta kılan Şeyh İbrahim Ebu Calambo, Kurban Bayramı'nın İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü savaşın gölgesinde geldiğine dikkat çekti. Ebu Calambo, İsrail'in 3 aydır Gazze Şeridi'ne ağır bir abluka uyguladığını, gıda girişini engellediğini ve Filistinlilerin en temel haklarından mahrum bırakıldığını vurguladı. Cemaate savaş karşısında sabırlı ve dirençli olmaları çağrısında bulunan Şeyh İbrahim Ebu Calambo, bayram sevincinin İsrail işgaline karşı bir direniş mesajı olması gerektiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılar nedeniyle şu ana kadar 54 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 530 kişi ise yaralandı.