Gazze'de Son 24 Saatte 49 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Son 24 Saatte 49 Ölü

İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, 219 kişi yaralandı.

12.10.2024 11:48
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 49 kişinin öldüğü, 219 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 372 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 5 katliamda 49 kişinin öldüğü, 219 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 175'e, yaralı sayısının da 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Son 24 Saatte 49 Ölü - Son Dakika

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