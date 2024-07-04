Gazze\'de su kıtlığı savaşın yarattığı tahribatla artıyor

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GAZZE, 4 Temmuz (Xinhua) -- İsrail saldırıları 9 aydır devam ederken, savaştan bitap düşen Gazze bir yandan da kurak yaz mevsimi, azalan erzak ve altyapının tahrip olması nedeniyle ağırlaşan ciddi su kıtlığıyla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Haziran ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon tesisleri ile altyapının yaklaşık yüzde 67'sinin yıkıldığını veya hasar gördüğünü kaydetti.

Haziran ayındaki Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre, tarih boyunca Gazze'deki su arzının yüzde 80'ini sağlayan yeraltı su kuyularında su üretimi son zamanlarda günde 35.000 metreküpten 15.000 metreküpe düştü. Bu rakam, yeraltı suyu üretim kapasitesinde savaş öncesi döneme kıyasla yüzde 50'yi aşkın düşüşe işaret ediyor.