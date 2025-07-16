Gazze'de Yardımda İzdiham: 21 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Yardımda İzdiham: 21 Ölü

16.07.2025 15:03
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İsrail ordusu, Gazze'deki yardım dağıtımında 21 Filistinliyi öldürdü, biber gazı ve ateş kullandı.

Gazze'deki hükümet, bu sabah yardım dağıtım noktasında 21 Filistinlinin can verdiği olayda, İsrail ordusunun açlığa mahkum ettiği binlerce insanı demir bariyerler arasına kapattıktan sonra üzerlerine biber gazı atıp doğrudan ateş açtığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ABD'li "Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)" kanalıyla sözde "yardım" kılıfıyla, aylardır açlığa mahkum ettiği Filistinlilere karşı yeni bir katliam gerçekleştirdiği vurgulandı.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım alabilmek umuduyla toplanan kalabalığa saldırısında 15 kişinin atılan yoğun gaz nedeniyle boğularak, 6 kişinin ise doğrudan vurularak öldürüldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

GHF'den yapılan "19 Filistinlinin çıkan izdihamda ezilerek, 1 Filistinlinin de bıçaklanarak öldüğü" yönündeki açıklamanın yalan ve yanıltıcı olduğu, "öfkeyle" takip edildiği vurgulandı.

ABD-İsrail güdümlü GHF'nin bir insani yardım kuruluşu olmadığı, yardım çalışmaları için herhangi bir profesyonelliği veya etik standardı bulunmadığı ifade edildi.

Gazze'de "ölüm tuzakları" olarak nitelenen GHF'nin, İsrail'e hizmet etmek üzere tasarlanmış tehlikeli bir güvenlik ve istihbarat aracı olduğu, ölümcül bir şekilde yönetildiği belirtildi.

Medya Ofisinin açıklamada, "GHF, eylemlerinde sahte insani yardım çalışması kılıfıyla toplu ölüm tuzaklarının bir örneğini temsil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Yardım almak isteyen Filistinlilerin üzerine biber gazı atılıp doğrudan ateş açıldı

GHF'nin Gazze'nin güneyinde "SDS3" adlı bir merkez aracılığıyla 100 binlerce kişiyi insani yardım almaya çağırdığı, açlığa mahkum edilmiş binlerce kişiyi demir bariyerler arasındaki dar koridorlarda toplandıktan sonra kapıları kapattığı belirtildi.

İsrail askerleri ve GHF çalışanlarının, yardım almak isteyen Filistinlilerin üzerine biber gazı atıp doğrudan ateş açarak, toplu boğulmalara, çok sayıda kişinin olay yerinde ölmesine, pek çok kişinin de yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.

Olay yerinde bulunan 14 görgü tanığının ifadelerinin yaşananlarla örtüştüğü, daha önce de GHF çalışanlarının zorla aç bırakılan Filistinlilerin üzerine doğrudan ateş açtığı anlara ilişkin pek çok görüntünün yayınlandığı hatırlatıldı.

GHF'nin işlediği suçu masum insanların veya Filistinli grupların üzerine yıkmaya çalıştığı, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"Ölüm tuzaklarında" 870'ten fazla Filistinli öldürüldü, 46 kişi kayboldu

Gazze'de "ölüm tuzağı" olarak bilinen GHF'nin sözde yardım dağıtım noktalarındaki saldırılarda bugüne kadar öldürülen Filistinlilerin sayısının 870'i aştığı, 46 kişinin kaybolduğu ve 5 bin 700'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de açlığa mahkum edilen Filistinlilere karşı işlenen bu katliamlardan İsrail'in ve GHF'nin sorumlu olduğu vurgulanırken, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, insan hakları ve hukuk kuruluşlarına "GHF'nin sivillerin hayatına kasteden çalışmalarını derhal durdurması ve karıştığı suçların soruşturulması için harekete geçme" çağrısı yapıldı.

"GHF, ölümcül çalışma yöntemiyle İsrail'in fiili ortağı haline geldi"

Açıklamada, "GHF, ölümcül çalışma yöntemiyle halkımıza karşı işgalci İsrail tarafından yürütülen soykırım ve aç bırakma politikasının fiili ortağı haline gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "ölüm tuzakları" olarak nitelenen ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezi yakınında toplanan Filistinlilere İsrail ordusunun gazla müdahale etmesi sonucu izdiham yaşandığını, 15'i boğularak, 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Hükümet, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yardımda İzdiham: 21 Ölü - Son Dakika

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