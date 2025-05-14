Gazze'de 'Yeryüzündeki Cehennem'

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in engellemeleri nedeniyle 2 Mart'tan bu yana insani yardımların ulaşmadığı Gazze'deki durumu "yeryüzündeki cehennem" olarak nitelendirdi.

MSF, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD ve İsrail'in insani yardım kisvesi altında yardımların dağıtımını kontrol etme önerisi, ciddi insani, etik, güvenlik ve yasal endişelere yol açıyor. Yardımı zorla yerinden etme ve nüfusun incelenmesi şartına bağlamak, Filistin nüfusuna yönelik etnik temizlik kampanyasının devam eden bir başka aracı. MSF, yardımın bulunabilirliğini daha da azaltan ve bunu İsrail askeri işgal hedeflerine tabi kılan her türlü planı kesin bir şekilde reddediyor ve kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de Filistinlilerin hayatlarının yok edilmesi için koşulların oluşturulduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve İsrail üzerinde nüfuz sahibi olan herkesin, yardımın araçsallaştırılmasını durdurmak için siyasi ve ekonomik nüfuzlarını acilen kullanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "İnsani yardım malzemeleri, gıda, yakıt ve ilaçların Gazze halkına hemen ulaşmasına izin verilmeli. İsrail'in 2 Mart'ta saldırıları yeniden başlatması ve yardımları tamamen abluka altına almasıyla Gazze, Filistinliler için yeryüzünde bir cehenneme dönüştü. Filistinlilerin hayatta kalması, tüm nüfusun gıda, su, tıbbi bakım ve barınağa erişimini engelleyen İsrail yetkililerinin insafına kalmış durumda. İsrail, yaşam için gerekli koşulları kasıtlı olarak yok ederek etnik temizlik kampanyasını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünya Merkez Mutfağı (WCK) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) gibi kuruluşların, Gazze'de artık yiyecek stoklarının kalmadığını duyurduğu hatırlatılan açıklamada, aşevi ve fırınların çoğunun kapandığına işaret edildi.

Açıklamada, "Gazze Şehri'ndeki MSF sağlık ekipleri, son 2 haftada yetersiz beslenmeyle gelen hasta sayısında yüzde 32'lik bir artış gördü. İsrail'in tahliye emirleri ve belirlenen askeri yasak bölgeler artık Gazze'nin yüzde 70'ini kapsıyor. Nüfus bir yerden başka bir yere zorla nakledilirken, Gazze'nin tek bir bölgesi bile saldırılardan kurtulamadı." ifadesi kullanıldı.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı 119 bin 648'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese ara bulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" bildirdi.