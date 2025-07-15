Gazze'de Yetersiz Beslenme Alarmı - Son Dakika
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Gazze'de Yetersiz Beslenme Alarmı

15.07.2025 17:41
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UNRWA Genel Komiseri, Gazze'de çocukların yetersiz beslenmesinin insani felakete yol açtığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in insani felakete neden olduğu Gazze'de çocuklarda yetersiz beslenmenin gıda eksikliğine bağlı olarak arttığını ve bunun "tasarlanmış ve insan yapımı" olduğunu vurguladı.

Lazzarini, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayıp Filistinlileri açlığa mahkum ettiği Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada bulundu.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Gazze'de UNRWA'ya ait sağlık tesislerinde muayene edilen her 10 çocuktan 1'i yetersiz besleniyor. Gazze'deki çocuklarda yetersiz beslenme, ciddi besin sıkıntısı nedeniyle arttı." ifadesini kullandı.

Geçen hafta 7 aylık Selam bebeğin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret eden Lazzarini, İsrail'in yoğun saldırıları ve sıkı ablukası öncesinde yetersiz beslenmenin Gazze'de "nadir görülen bir durum" olduğunu belirtti.

Lazzarini, Gazze'deki açlık, gıda eksikliği ve yetersiz beslenme vakalarına işaret ederek, "Artık bu durum tasarlanmış ve insan yapımıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in yiyecek bulma umuduyla insani yardım merkezlerine yönelen Filistinlileri hedef aldığına işaret eden Lazzarini, "Gazze'de açlık çeken 870'ten fazla kişi hatalı bir dağıtım sisteminden dolayı umutsuzca gıdaya ulaşmaya çalışırken öldürüldü." açıklamasında bulundu.

Lazzarini, Birleşmiş Milletlerin çalışmalarını yapmasına ve geniş çaplı insani yardım ulaştırmasına izin verilmesi çağrısında bulunarak, Gazze'de ateşkes için herhangi bir gecikmenin daha fazla ölüme yol açacağının altını çizdi.

Gazze'nin sınır kapılarını kapatarak tıbbi ve insani yardım girişini mart ayından bu yana engelleyen İsrail, bölgede saldırılarıyla insani felakete neden oluyor.

Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bölge halkını göçe zorlamak için açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı ve yerinden edilen Filistinlileri sistematik olarak hedef alan İsrail ordusu, Gazze'de açlıkla mücadele eden ve yiyecek bulma umuduyla ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan bölgelere yaklaşan Filistinlileri de hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 479 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 355 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yetersiz Beslenme Alarmı - Son Dakika

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