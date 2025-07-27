Gazze'deki Açlık Krizine Dikkat - Son Dakika
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Gazze'deki Açlık Krizine Dikkat

27.07.2025 10:55
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Türk Kızılay Başkanı Yılmaz, Gazze'deki açlık krizine acil müdahale çağrısında bulundu.

6 Nisan 1920

1- Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti:

"İnsanların fiziksel olarak da ne kadar zayıfladıklarını, yorgun düştüklerini görüyoruz ve bu içimizi acıtıyor. Bu, unutulmaması, ihmal edilmemesi gereken bir konu. Bu durumun çok ciddi uluslararası insani hukuk ihlali ve bir savaş suçu olduğunu Türk Kızılay Başkanı olarak vurgulamak istiyorum"

"4,5 aydır içeriye hiçbir yardım girmiyor, bir an önce kapılar açılmalı. Bu, zaten çok gecikmiş bir şey, bir hafta o kapıların açıldığı zaman içeriye girdirilebilen malzeme, belki o çocukları 2-3 ay daha idare edebilecek hale geliyor. Bu, acil bir çağrı artık"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gıda satış ve tüketim yerlerinde "karekod" uygulaması yarın itibarıyla zorunlu olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye alınan uygulama, tüketicilerin hizmet aldıkları işletmenin denetim geçmişini görmesini sağlıyor

İşletmeler, kendilerine özel oluşturdukları karekodu tüketicinin görebileceği şekilde konumlandıracak

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Türkiye'de geçen yıl 262 bin 898 parti ürün denetlendi

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda diğer kamu kuruluşlarınca yapılan piyasa gözetim ve denetimi kapsamında 13 bin 520 parti ürün uygunsuz bulundu, 1,8 milyar lira para cezası uygulandı

"Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler", "asansör" ve "kozmetik", en fazla uygunsuzluk tespit edilen ilk üç ürün grubu oldu

(Seda Tolmaç/Ankara)

4- IDEF'te ilk kez sergilenen ultra hafif tekerlekli taktik araca yoğun ilgi

Enderus Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Taner Dırama:

"(Fuarda ilk kez sergilediğimiz) Uzun süredir terk edilmiş ama çok ihtiyaç olan, 'ultra hafif tekerlekli taktik araç' ismini verdiğimiz konsept. Bu, canlı savaş ortamında değil de çatışma ortamlarına yakın sınır bölgelerinde askeri personelin güvenliğini sağlayacak"

"IDEF'te aracımıza hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin birtakım unsurlarından hem de çok farklı ülkelerden ciddi talep oldu. Önümüzdeki süreçte bu taleplere cevap verecek seri üretime başlamayı hedefliyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk kadın girişimcinin ürettiği askeri ekipmanlar yabancı ordulardan talep görüyor

Nunatak Teknik Tekstil ve Dış Ticaret AŞ Kurucusu Fatma Şahin İşler:

"Çok sıcak ülkelerden çok soğuk ülkelere kadar geniş bir yelpazeyi hedefliyoruz. Katar'a serinletici giysiler, Norveç ve İsveç'e soğuktan koruma amaçlı giysi yapıyoruz"

"Yüksek teknolojik ürünler üretiyoruz. Sağlam, dayanıklı, askerin sahada kullanırken konforunu maksimuma çıkartıp ihtiyacını azaltacak ve savaşmaya odaklanabilmesini sağlayacak kıyafetler yapıyoruz"

"(İlk kez fuarda tanıttıkları taktik takım elbise) Türkiye'de ilk, dünyada var mı bilmiyorum. Kumaşı yanmaz, bıçaklı saldırılara karşı dayanıklı bir ara kat var"

(Uğur Aslanhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Milletvekilleri bakanlıkları "soru yağmuru"na tuttu

TBMM'nin 28. Dönemi boyunca milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin cevaplaması istemiyle 30 bin 546 yazılı soru önergesi verildi

En çok yazılı soru önergesini CHP'li milletvekilleri verdi

Adalet, İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları, yazılı soru önergesi verilen kurumların başında yer aldı

(Gazi Nogay/TBMM)

7- Arızalı alarm sistemi nedeniyle önlenemeyen hırsızlıktan güvenlik şirketi sorumlu

Yargıtay, arızalı alarm sistemi nedeniyle önlenemeyen hırsızlıktan, sistemi kuran güvenlik şirketinin sorumlu olduğuna hükmetti

Karardan:

"Sistemin olay anında devreye girip uyarı vermesi gerekirken çalışmadığı, haksız fiil teşkil eden olay ile güvenlik sisteminin çalışmaması arasında illiyet bağının bulunduğu, çalışmayan güvenlik sisteminden dolayı hırsızlığın önlenememesinde güvenlik firmasının sorumlu olduğu anlaşılmıştır"

(Abdullah Sarica/Ankara)

8- AB tescilli Aydın incirinde bunaltıcı sıcakta hasat mesaisi

Hava sıcaklığının öğlen saatlerinde 44 dereceye kadar çıktığı kentte işçiler, bunaltıcı sıcaklardan etkilenmemek için saat 12.00'ye kadar mesai yapıyor

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak:

"Aşırı sıcaklardan kaynaklı biraz rekolte kayıplarımız var ama buna rağmen incirlerimizin kalitesi güzel. Bir ağaçta 7-8 tane incir tutacağına 4-5 tane tutuyor. İnşallah incirler dolgun olursa rekolte kaybını kapatmış oluruz"

(Ferdi Uzun/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Emtia piyasaları geçen hafta karışık seyretti

Değerli metallerde ons bazında fiyatlar, paladyumda yüzde 1,7, platinde yüzde 1,4, altında yüzde 0,4 ve gümüşte yüzde 0,1 değer kaybetti

Trump'ın, ithal bakıra yönelik gümrük vergisi kararının ardından Londra Metal Borsası ile ABD Comex bakır fiyatı arasındaki fark açılarak yüzde 13'ten yüzde 31 seviyelerine kadar çıktı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

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Kaynak: AA

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